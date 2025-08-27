Di seguito un comunicato, corredato da foto, diffuso dagli organizzatori:

Dal 29 al 31 agosto 2025 la Puglia diventa teatro di “Legend”, un format che intreccia musica elettronica, arti visive, mixology e gastronomia locale, trasformando il concetto di festival in un’esperienza multisensoriale.

Dopo le prime edizioni ospitate all’Ex Monastero del Soccorso di Altamura (Bari) e all’Eremo Club di Molfetta (Bari), Legend approda in tre scenari suggestivi della costa ionica. Il 29 agosto si parte dal Garden Eco Chic di Castellaneta Marina (Taranto), con un’anteprima che vede protagonista l’artista internazionale Skala insieme a una line-up di talenti locali. Il 30 agosto il festival si sposta all’Elephant Park di Marina di Ginosa (Taranto), cuore pulsante del weekend, dove due stage immersi tra palme e cielo aperto ospitano le performance di Fideles e Moeaike, ormai punti di riferimento della musica elettronica mondiale, insieme a Young Pulse, Peter Lc, Picca & Mars e altri ospiti pronti a guidare il pubblico in un viaggio musicale che intreccia libertà, visione e connessione. Il gran finale è in programma il 31 agosto al Tayga Beach di Maruggio (Taranto), dove il mare diventa parte integrante della narrazione sonora e visiva di Legend, con la speciale partecipazione di Gianni Romano.

«Il format Legend nasce dal desiderio di preservare e rinnovare valori culturali, traendo ispirazione da testimonianze artistiche e simboliche del passato per tradurle in un linguaggio contemporaneo – dichiarano gli organizzatori -. Le sue radici affondano nel Mediterraneo, crocevia di culture e tradizioni, e si richiamano al culto di Dioniso e al suo ghepardo: un simbolo di eleganza, energia e passione. Un immaginario in cui futuro e nostalgia si fondono in un’unica visione».

Legend non è soltanto un festival, ma un luogo d’incontro tra arti, persone e paesaggi. È un racconto che cresce e si trasforma di edizione in edizione, una celebrazione collettiva in cui i confini tra passato e futuro si dissolvono, dando vita a un’esperienza che appartiene a chi la vive.