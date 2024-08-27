Di seguito un comunicato diffuso da miss Italia Puglia:



C’è grande attesa per la finalissima regionale di Miss Italia che si terrà giovedì 29 agosto, ore 20.30.

L’evento si terrà a Sammichele di Bari, centro dell’altopiano delle Murge che per folklore, patrimonio culturale ed enogastronomico ha avuto l’onore di rientrare tra I Borghi più belli d’Italia e che già a febbraio ha ospitato Miss Italia Francesca Bergesio nei suoi tradizionali festini dello storico carnevale sammichelino.

Nell’affascinante cornice di Piazza Vittorio Veneto verrà eletta Miss Puglia 2024, la rappresentante per eccellenza della bellezza regionale. Verranno assegnati anche i prestigiosi titoli di Miss Eleganza e Miss Miluna, oltre alla fascia di Miss Social per il miglior reel realizzato nell’ambito dell’iniziativa “Miss Italia racconta l’Italia”. Oltre ai titoli che consentiranno l’accesso alle prefinali nazionali del concorso di bellezza, ci sarà in palio anche la fascia di Miss Antenna Sud che aprirà le porte della televisione alla vincitrice.

La finalissima regionale è organizzata dalla Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale di Miss Italia per Puglia e Basilicata, con il patrocinio del Comune di Sammichele di Bari che ha fortemente voluto impreziosire ulteriormente una ricca estate di concerti che ha visto la presenza di straordinari artisti come Alessandra Amoroso, BigMama, Rocco Hunt, Boomdabash, Nina Zilli.

Superospite della serata sarà Cristiano Malgioglio, cantautore sempre sulla cresta dell’onda, paroliere per i più grandi interpreti della musica italiana e internazionale ma anche eccentrico personaggio televisivo.

La conduzione sarà affidata a Christian Binetti, apprezzato presentatore, tra le altre cose, del programma televisivo Miss Italia Puglia e Basilicata in onda su Antenna Sud.

L’hair style delle ragazze provenienti da tutta la Puglia sarà curato dai saloni Framesi, la multinazionale italiana dell’hairbeauty professionale.

Si ringrazia: LILT Lega Italiana Lotta ai Tumori sez Bat, Corgom retreading & recycling, Domenico Buono Man Style Barletta.