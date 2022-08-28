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3 Maggio 2026
Giornata della libertà di stampa In Italia si commemorano i giornalisti uccisi

Terremoto: tre scosse nel potentino, la più forte di magnitudo 3 Stamattina

28 Agosto 2022
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Alle 11,10 il sisma di magnitudo 3 con epicentro a Vietri di Potenza. Scossa preceduta da altre due, più lievi, sempre in quella zona della Basilicata.

(immagine: fonte ingv.it)

 

 

 


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