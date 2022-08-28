Alle 11,10 il sisma di magnitudo 3 con epicentro a Vietri di Potenza. Scossa preceduta da altre due, più lievi, sempre in quella zona della Basilicata.
(immagine: fonte ingv.it)
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