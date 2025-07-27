Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Dopo il secondo sold out di fila registrato sabato scorso con “Indimenticabile Whitney”, il Magna Grecia Festival riprende la sera di lunedì 28 luglio alle 20.30 allo Yachting Club. Nell’elegante club con sede a San Vito, due passi dal mare, in programma il concerto “Mozart y el tango”. Le affascinanti note di Mozart e quelle appassionate del tango, con brani, fra gli altri, di Gagliani e Zavattoni, con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Paolo Ponziano Ciardi e il pianista Antonio Di Cristofano. Ingresso: 5euro, più prevendita (Vivaticket).

A cura dell’Orchestra della Magna Grecia, del Comune di Taranto e della Regione Puglia, Il Magna Grecia Festival, la cui direzione è del Maestro Piero Romano, è realizzato in collaborazione con BCC San Marzano di San Giuseppe, TP Italia, Ninfole Caffè, Programma Sviluppo, Varvaglione Vini, Five Motors, Baux Cucine e Living.

Paolo Ponziano Ciardi, genovese, direttore del programma musicale “Mozart y el tango”, inizia giovanissimo la carriera di direttore d’orchestra. Diplomatosi nel 1981, preparazione classica e umanistica, compie a Roma studi di pianoforte, composizione, organo, direzione d’orchestra e direzione di coro. Ponziano Ciardi, direttore d’orchestra, già componente del Comitato per lo Spettacolo, dal 2020 è direttore artistico dell’Istituzione Sinfonica Italia Classica. Di Cristofano, grande pianista, è un conoscitore profondo di quell’universo espressivo e dei suoi autori, tanto da essere invitato a suonare in tutto il mondo. Attualmente è professore ospite al Conservatorio cinese di Xiamen e all’Accademia Estiva Orpheus di Vienna. Ingresso: 5euro, più prevendita (Vivaticket).

La rassegna, giunta alla dodicesima edizione, dopo “Mozart y el tango”, proseguirà sabato 2 agosto alle 20.30 al Relais Histò con “Classiche armonie”. Le musiche di Mozart, Donizetti e Bizet con l’Orchestra giovanile della Magna Grecia – Città di Taranto diretta dal Maestro Giuseppe Stillitano, con il soprano Manon De Andreis. Ingresso: 5euro, più prevendita; concerto più aperitivo, 20euro, più prevendita (Vivaticket).

Infine, gran chiusura del Magna Grecia Festival lunedì 4 agosto alle 20.30. Nella Terrazza della Camera di Commercio di Taranto, in programma “Gershwin VS Bacharach”. Protagonista l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Domenico Riina, con la cantante Lucy Garcia e il L. A. Chorus diretto da Daniela Nasti. Ingresso: 10euro, più prevendita.

“Mozart y el tango” – Domani sera (lunedì 28 luglio) alle 20.30 allo Yachting Club. Ingresso: 5euro, più prevendita (Vivaticket). Biglietti online: Vivaticket. Info: Orchestra Magna Grecia Taranto – Via Ciro Giovinazzi 28 (392.9199935). Sito: orchestramagnagrecia.it . Social: Facebook e Instagram.