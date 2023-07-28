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Colera: 70enne in isolamento al “Vito Fazzi” di Lecce Da valutare se il vibrio isolato sia tossigeno

28 Luglio 2023
ospedale vito fazzi lecce

È ricoverato in isolamento nel Reparto Malattie Infettive del Vito Fazzi di Lecce un uomo anziano a cui è stato isolato il microorganismo responsabile del colera. Le sue condizioni generali di salute sono buone. Il Dipartimento di Prevenzione ha effettuato l’indagine epidemiologica da cui risulta che l’uomo avrebbe assunto alimenti a rischio.
Sono in corso gli approfondimenti per la tipizzazione del Vibrione, da parte dell’Istituto Superiore di Sanità, mentre l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata, svolgerà le indagini di laboratorio sugli alimenti assunti dal paziente e sulle acque utilizzate dall’uomo che non sono provenienti dall’Acquedotto. Poiché il paziente è risultato positivo ad altro microrganismo responsabile di sintomatologia gastroenterica non si esclude che il vibrio Cholerae isolato sia del tipo non tossigeno e dunque non pericoloso. Anche i familiari dell’uomo sono sotto sorveglianza ed hanno effettuato esami di laboratorio. La situazione è sotto controllo, sia sotto il profilo sanitario che epidemiologico. (leccesette.it)

 

 

 

 

 

 

 

 

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