Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri:

I Carabinieri di San Ferdinando di Puglia nei giorni scorsi hanno arrestato due volte in tre giorni un 27enne del posto resosi responsabile del reato di evasione. L’uomo, che si trovava agli arresti domiciliari per lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale, minaccia e danneggiamento commessi a maggio scorso, la sera del 21 luglio è stato sorpreso dai militari fuori dalla sua abitazione, mentre tornava dal barbiere dove si era recato poco prima. Arrestato, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari. Soltanto due giorni dopo, il 23 luglio, i militari sono intervenuti presso l’abitazione dei suoi genitori dove lo stesso si era recato senza alcuna autorizzazione. Arrestato nuovamente per evasione dagli arresti domiciliari, questa volta è stato associato al carcere di Foggia, come disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo.