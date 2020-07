Provvedimento che si presenta a rischio di non essere approvato

Quasi duemila emendamenti. Con una finalità legata al varo della sola legge sulla doppia preferenza di genere. Fratelli d’Italia, nell’ultimo consiglio regionale del quinquennio, punta a non trovare nella legge regionale null’altro che le preferenze uomo-donna, ovvero casi di ineleggibilità o altre ipotetiche nirme nell’ambito del provvedimento non sarebbero gradite. Gli emendamenti possono essere ritirati tutti, d’un colpo. Si tratta di trovare un’intesa. Ignazio Zullo, capogruppo FdI: “la nostra preoccupazione è che possano essere inseriti emendamenti che snaturino l’impianto principale ed espongano la legge in itinere a rischio di incostituzionalità, pregiudicando lo stesso risultato delle elezioni”.

Trattativa difficile nelle ultime ore del mandato consiliare per condurre in porto il provvedimento in vista delle elezioni regionali di settembre.

Nella prima parte della seduta, via libera al parco regionale del Mar Piccolo di Taranto, iniziativa di Gianni Liviano.

Via libera al parco di Costa Ripagnola, in territorio di Polignano a Mare.

Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia: “approvata la legge che istituisce il parco di Costa Ripagnola. Una cosa alla quale tenevano tutti moltissimo ed io in modo particolare. Abbiamo anche istituito il Parco del Mar Piccolo a Taranto che costituisce un elemento di tutela della città”.