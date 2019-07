Battiti live, stasera a Bari il gran finale

Di seguito un comunicato diffuso da Radionorba:

Domenica 28 luglio, quinta e ultima tappa della diciassettesima edizione del Radionorba Battiti Live. L’appuntamento è poco dopo le ore 21 a Bari sul Molo San Nicola, sul lungomare del capoluogo pugliese. Una location di grande fascino, simbolo della baresità, e che consente l’arrivo dal mare dei due conduttori, il direttore artistico Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, e dei tanti artisti che per oltre tre ore calcheranno il grande palco della radio del sud. Il mare, dunque, si conferma grande protagonista di questa edizione di Battiti Live, come nelle tappe di Vieste, Brindisi, Trani e Gallipoli. E’ la quindicesima volta che Bari ospita lo show di Radionorba, sempre presente a parte le prime due edizioni. “Siamo felici di chiudere il tour a Bari e di spedire all’Italia l’ultima suggestiva cartolina della nostra Puglia e lo faremo con un cast artistico di altissimo livello”, commenta Marco Montrone, presidente di Radionorba, col chiaro riferimento alla trasmissione di Battiti Live su Italia1, dove il programma sta registrando ascolti clamorosi: nell’ultima puntata oltre 7 milioni di italiani hanno seguito lo show “e auspichiamo numeri di questo livello anche per la puntata di Bari, che andrà in onda mercoledì 7 agosto”, prosegue Marco Montrone. “Siamo felici e soddisfatti di quanto abbiamo fatto fin ora e vorremmo che quella di domani sia davvero la festa di tutti, per celebrare la chiusura di un tour che ricorderemo a lungo”.

“Ringraziamo ancora una volta Radionorba per lo straordinario spettacolo che fa tappa nuovamente a Bari”, commenta il sindaco Antonio Decaro. “Battiti Live è un appuntamento ormai fisso che segna la stagione estiva nella nostra città. In questi anni, abbiamo assistito ad un evento che di anno in anno cresce, così come sta crescendo la nostra città. Per la terza stagione consecutiva infatti le immagini straordinarie della musica sul nostro lungomare saranno protagoniste della diretta televisiva di Italia1. Questa occasione ci permette, quindi, anche di mostrare Bari e le sue bellezze al pubblico nazionale. L’amministrazione è impegnata ad offrire tutti i servizi utili per garantire agli operatori di organizzare l’evento al meglio delle possibilità e agli spettatori di partecipare in sicurezza e senza disagi”.

“La tappa conclusiva di Battiti Live, dopo quelle di Vieste, Brindisi, Trani e Gallipoli, non poteva che essere a Bari”, sottolinea l’Assessore all’Industria Turistica e Culturale della Regione, Loredana Capone. “La città è cresciuta tantissimo dal punto di vista turistico e culturale. Secondo Federalberghi questa estate Bari segna un +13% di presenze. Basta andare nel centro storico per vedere quanti turisti la visitano anche fuori stagione e quante iniziative sono nate nel campo della ristorazione e della vendita di prodotti artigianali. D’altronde National Geographic le ha dedicato un video bellissimo in cui esalta l’autenticità della città vecchia e della sua gente mentre Lonely Planet l’ha designata come Best Destination Europea per il 2019 insieme a città europee come Madrid. Dunque sarà un finale strepitoso quello di Battiti Live a Bari che darà l’opportunità anche a tanti turisti di ascoltare la musica pop italiana e non solo”.

E in effetti i baresi, i pugliesi che arriveranno da ogni angolo della regione e i tanti turisti che domani saranno sul lungomare di Bari potranno assistere ad uno spettacolo incredibile, con nomi fortissimi della musica italiana ed internazionale. Ci saranno, infatti: Ofenbach, duo parigino esploso tre anni fa con la hit “Be Mine”; l’americana Lp, che ha conquistato la fama nel 2016 con “Lost on you”; la cantante salentina Alessandra Amoroso che festeggia i 10 anni di carriera con “Forza e Coraggio”, la nuova hit tratta dall’album “10”; i Boomdabash, ai primi posti nelle classifiche, con il tormentone “Mambo salentino”; i Måneskin, dopo 12 dischi di platino e 4 dischi d’oro, on stage con “L’altra dimensione”, estratto da “Il ballo della vita”; il fenomeno musicale di quest’anno Achille Lauro con la sua “Rolls Royce” e gli ultimi brani presi dall’album “1969”; Francesco Renga sul palco con estratti da “L’altra metà” e hit della sua carriera; Max Pezzali con la sua “Welcome to Miami”, apripista del suo prossimo disco, e alcuni successi del suo repertorio; il ritorno di Fabrizio Moro con la nuova “Figli di nessuno (Amianto)” contenuta nell’omonimo album; sound estivo tutto al femminile con Annalisa in “Avocado toast” ed Elodie in “Margarita”; la protagonista del latin pop mondiale Elettra Lamborghini con “Tocame”, singolo del suo primo album “Twerking Queen”; la nuova icona del pop femminile Joey con “La Rockstar”; Francesco Gabbani sul palco con “È un’altra cosa”; il collettivo trap italiano Dark Polo Gang al quarto progetto in studio “Trap Lovers Reloades”; Mr Rain, in radio con “La Somma” feat. Martina Attili e reduce da 3 dischi di platino; non mancherà l’appuntamento con Gabry Ponte e la sua “discoteca italiana”, un remix di successi di ogni tempo in esclusiva per Radionorba Battiti Live.

Lo show anche quest’anno andrà in onda in diretta televisiva su Telenorba e RadionorbaTv, mentre il 7 agosto andrà in onda in differita su Italia1. Poi naturalmente andrà in diretta sulle frequenze di Radionorba e in streaming su radionorba.it e su norbaonline.it , e potrà essere seguito e commentato sui social con l’hastag #battitilive.

Lo show, organizzato con il patrocinio di Regione Puglia e Comune di Bari, inizierà alle 21 circa, ma le attività in piazza cominceranno sin dal primo pomeriggio, con il sound check e un pre show pomeridiano condotto dai dj della radio del sud Marco Guacci e Claudia Cesaroni con musica, divertimento e tanti gadget offerti dagli sponsor di Battiti Live. Quest’anno i partner dell’evento sono Tim, Fiat, Coca Cola Future Legend, Nuii, Dok e Famila, Carta Wow, Nintendo Switch, Caseificio Montrone e Acqua Amata, hair stylist ufficiale Wella. L’ingresso è come sempre gratuito.

Comunicazione del Comune di Bari:

Attesa la massiccia presenza di pubblico che parteciperà all’evento, il sindaco Antonio Decaro, come concordato nel corso della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha predisposto un’ordinanza a tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico. Dalle ore 8:00 del giorno 28 luglio alle ore 6:00 del 29 luglio 2019 il dispositivo vieta espressamente, nell’area del concerto e all’interno del perimetro delimitato da piazzale IV Novembre, lungomare Di Crollalanza, Molo San Nicola, largo Giordano Bruno, via XXIV Maggio, via A. Sordi, corso Cavour (tratto di strada con direzione di marcia verso piazzale IV Novembre): per gli esercenti qualsiasi attività commerciale di somministrare e/o vendere per asporto, su area pubblica e/o aperta al pubblico, bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio nonché bottiglie di plastiche con il tappo;

per qualsiasi soggetto di detenere su area pubblica e/o aperta al pubblico nelle zone interessate dalla manifestazione, bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio nonché bottiglie di plastiche con il tappo;

di detenere spray al peperoncino e/o qualsivoglia dispositivo di natura urticante;

di compiere qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana e la conservazione e il decoro dei suddetti luoghi. L’ordinanza vieta infine di accedere con zaini, borsoni o altro tipo di sacca con all’interno bottiglie e/o contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio e/o bottiglie di plastica con il tappo all’interno dell’area indicata e delimitata dai varchi di sicurezza predisposti dagli organizzatori e approvati dalla Commissione provinciale di Vigilanza sui locali del pubblico spettacolo (C.P.V.L.P.S.) nonché su indicazione della Questura di Bari.

Queste le limitazioni al traffico e alla sosta individuate: Dalle ore 6.00 di giovedì 25 luglio alle ore 6.00 del 29 luglio 2019 e, comunque, fino al termine delle esigenze, sono istituiti il “Divieto di sosta – Zona rimozione” e il “Divieto di transito” su tutto il molo San Nicola;

Da sabato 27 luglio fino al termine delle esigenze di spettacolo del 29 luglio 2019 sono istituiti il “Divieto di sosta – Zona rimozione” e il “Divieto di transito”sulle seguenti strade e piazze:

a. giardino Bonomo; b. piazza Eroi del Mare; Domenica 28 luglio 2019: dalle ore 5.00 alle ore 24.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “Divieto di sosta – Zona rimozione” sulle seguenti strade e piazze:

a. lungomare sen. Araldo di Crollalanza nel tratto compreso tra largo Adua (lato prolungamento via Cognetti) e piazzale IV Novembre;

b. via Fiorese;

c. via Quarnaro;

d. lungomare Imperatore Augusto, lato mare, per un tratto longitudinale di metri 50 con occupazione della carreggiata per 2,50 metri e marciapiedi adiacente con inizio subito dopo l’ingresso del Teatro Margherita, in direzione molo Sant’Antonio (eccetto autorizzati); dalle ore 14.00 alle ore 24.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “Divieto di sosta – Zona rimozione” sulle seguenti strade e piazze:

a. via A. Sordi;

b. via XXIV Maggio;

c. corso Cavour, area di sosta delimitata tra le due carreggiate di corso Cavour, il prolungamento di via Cognetti ed il prolungamento di via Dante; dalle ore 9.00 alle ore 24.00 e, comunque, sino al termine della manifestazione, è istituito il “Divieto di transito” sulle seguenti strade e piazze:

a. lungomare sen. Araldo Di Crollalanza, tratto compreso tra piazzale IV Novembre e piazza Diaz;

b. piazza Diaz;

c. tratti terminali delle traverse che adducono alla piazza Diaz (via Goffredo Di Crollalanza, tratto compreso tra via Imbriani e lungomare di Crollalanza e il tratto di strada di collegamento tra largo Giannella e lungomare Di Crollalanza);

d. largo Giordano Bruno (tratto prolungamento di via XXIV Maggio); dalle ore 14.00 alle ore 24.00 e, comunque, sino al termine della manifestazione, è istituito il “Divieto di transito” sulle seguenti strade e piazze:

a. corso Cavour, carreggiata con senso di marcia compresa tra via Cognetti e piazzale IV Novembre (eccetto autobus di linea urbana); dalle ore 14.00 alle ore 24.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è consentita la sosta per i veicoli a servizio di persone con capacità motorie sensibilmente ridotte munite di regolare contrassegno di riconoscimento, sull’area di sosta delimitata tra le due carreggiate di corso Cavour, il prolungamento di via Cognetti ed il prolungamento di via Dante (di fronte all’Hotel Oriente);

Per limitare al minimo i disagi e per favorire l’accesso al luogo dell’evento utilizzando i mezzi pubblici, l’AMTAB ha disposto le seguenti variazioni di percorso degli autobus urbani e attivato una serie di collegamenti speciali con le aree di sosta: Domenica 28 luglio 2019, dalle ore 9:00 a fine servizio, i bus delle linee 2, 2/, 10, 12 e 42 effettueranno le seguenti variazioni di percorso: linea 2

– in direzione C.S. Polivalente Japigia: i bus giunti in via Carulli proseguiranno per piazza Carabellese, via Giandomenico Petroni, svolteranno a destra per il lungomare Nazario Sauro con ripresa del percorso ordinario;

– in direzione Piscine Comunali: i bus effettueranno il percorso ordinario; linea 2/

– in direzione via Conenna: i bus, giunti in corso Vittorio Emanuele II, svolteranno a destra per corso Cavour, a sinistra per via Carulli, piazza Carabellese, via Giandomenico Petroni, a destra per il lungomare Nazario Sauro, con ripresa del percorso ordinario;

– in direzione Piscine Comunali: i bus effettueranno il percorso ordinario; linea 10

– in direzione C.S. Polivalente – Japigia: i bus, giunti in piazza Luigi di Savoia, svolteranno a destra per via Carulli, piazza Carabellese, via Giandomenico Petroni, a destra per il lungomare Nazario Sauro, con ripresa del percorso ordinario;

– in direzione Parco Domingo: i bus effettueranno il percorso ordinario; linea 12

– in direzione Torre a Mare: i bus, giunti in corso Cavour, proseguiranno e svolteranno a sinistra per via Carulli, piazza Carabellese, via Giandomenico Petroni, a destra per il lungomare Nazario Sauro, con ripresa del percorso ordinario;

– in direzione Piazza Moro: i bus, giunti sul lungomare Nazario Sauro, svolteranno a sinistra per via Giandomenico Petroni, a destra per via Carulli, via Prospero Petroni, via Melo, via Caduti di via Fani, piazza Moro; linea 42

– in direzione area di sosta Pane e Pomodoro: i bus, giunti in corso Vittorio Emanuele II, svolteranno a destra per corso Cavour, a sinistra per via Carulli, piazza Carabellese, via Giandomenico Petroni, a destra per il lungomare Nazario Sauro, con ripresa del percorso ordinario;

– in direzione Piscine Comunali: i bus giunti sul lungomare Nazario Sauro svolteranno a sinistra per via Giandomenico Petroni, a destra per via Carulli, via De Giosa, via Cognetti, corso Cavour, corso Vittorio Emanuele II, con ripresa del percorso ordinario;

Aree di sosta e navette In occasione dell’evento sarà attivato in via straordinaria il servizio di “Park & Ride” fruibile osservando la consueta formula: € 1 + € 0,30 per ogni passeggero a bordo del mezzo lasciato in sosta, diverso dal conducente. Questi gli orari di apertura delle aree di sosta servite dalle navette: “Largo 2 Giugno” APERTO: dalle ore 19:00 alle ore 1:30;

“Pane e Pomodoro” APERTO: dalle ore 18:00 alle ore 2:00;

“Vittorio Veneto” (lato terra) APERTO: dalle ore 18:00 alle ore 2:00. Le navette A, B e C effettueranno la prima partenza alle ore 18:00 e l’ultima partenza alle ore 2:30. Navetta A – in partenza dall’area di sosta “FBN/Quasimodo”: i bus effettueranno il percorso ordinario;

Navetta B – in partenza da piazza Massari: i bus, giunti in corso Vittorio Emanuele II, svolteranno a destra per Corso Cavour, a sinistra per via Carulli, piazza Carabellese, via Giandomenico Petroni, a destra per il lungomare Nazario Sauro, corso Trieste, via Caduti del 28 Luglio, via Ballestrero, area di sosta “Pane e Pomodoro”, corso Trieste, lungomare Nazario Sauro, via Giandomenico Petroni, a destra per via Carulli, via De Giosa, via Cognetti, corso Cavour, corso Vittorio Emanuele II, piazza Massari;

Navetta C – in partenza dall’area di sosta “Largo 2 Giugno”: i bus effettueranno il percorso ordinario; Potrebbero verificarsi alcuni ritardi per i bus delle linee che percorrono le vie limitrofe e/o interessate dalla manifestazione.