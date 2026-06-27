Di seguito il comunicato:

Miss Italia 2025, Katia Buchicchio, sarà ospite d’onore per la selezione di Miss Italia Puglia 2026 che si terrà il 28 Giugno alle ore 20:00, per il quinto anno consecutivo, in Piazza Cesare Battisti a Corato.

L’evento è organizzato dalla esclusivista interregionale per Puglia e Basilicata Carmen Martorana Eventi, in collaborazione con la S.S.D. Wellness Evolution che desidera fortemente portare il concorso più blasonato e longevo del mondo nella sua città e che curerà l’anteprima nel pre-serata.

A condurre sarà Christian Binetti, apprezzato presentatore, tra le altre cose, del programma televisivo Miss Italia Puglia e Basilicata in onda su Antennasud.

Ad allietare la serata la voce vellutata di Valentina Del Quarto e, con le sue esilaranti incursioni, il musicomico Antonello Vannucci che vanta la partecipazione nel programma televisivo Zelig su Canale 5.

Ad impreziosire la bellezza delle concorrenti, per l’hair style, Framesi, la multinazionale italiana dell’hairbeauty professionale.

Si ringrazia Corgom retreading & recycling, Arcolobello, Meditrans, Bella Srl, Metronotte, Genius, Pneuseco, Ausonia Vivaio, SerCorato, Guardie Ambientali d’Italia Corato.