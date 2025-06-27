Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Ruvo di Puglia:

Sabato 28 giugno, alle ore 20 in Piazza Dante a Ruvo di Puglia, le associazioni della rete Ruvo Solidale inaugurano il “Chiosco di Ruvo Solidale”, un nuovo spazio di comunità nel cuore della città.

Si tratta di un esperimento sociale voluto dall’Amministrazione Comunale – Assessorato al Benessere e alla Giustizia Sociale che per i prossimi sei mesi trasformerà lo “storico” chiosco della centralissima piazza del centro storico in un presidio attivo di cittadinanza, accoglienza e partecipazione.

Sabato la serata inizierà con un breve saluto da parte delle istituzioni cittadine e con la presentazione del programma delle attività che animeranno il chiosco nei prossimi mesi. A seguire una festa con giochi di strada e animazione a cura delle associazioni promotrici.

Il Chiosco di Ruvo Solidale è possibile grazie all’impegno dei soggetti che aderiscono alla rete di Ruvo Solidale coordinate dell’associazione Un mondo di bene 2.0 APS, con il patrocinio del Comune.

“Questa iniziativa – ha detto l’assessore Nico Curci – parte da un’idea nata dall’esperienza del Centro L.I.N.E.A. Comune, punto di aggregazione di tanti soggetti del terzo settore cittadino e ormai realtà riconosciuta sul territorio per le attività di integrazione, ascolto e promozione culturale. Il chiosco rappresenta l’estensione di questa esperienza nel cuore della città: uno spazio fisico e simbolico, restituito alla cittadinanza come luogo di incontro e costruzione di legami.

Ancora una volta grazie alle tante associazioni culturali, centri educativi, enti del terzo settore, movimenti civici e presìdi di solidarietà che daranno vita al ricco calendario condiviso di attività culturali, educative, ricreative e sociali. Un grande in bocca al lupo a tutte e tutti noi per questa nuova sfida.”

Al progetto del Chiosco di Ruvo Solidale aderiscono: Associazione culturale Kuziba, Bembè Scuola delle Arti Musicali e Performative APS, Centro Antiviolenza RiscoprirSi, Centro Diurno Nel Regno di Oz, Centro Studi Cultura et Memoria APS, Circolo Acli Ruvo, Contesto OdV, CRI Molfetta, Emporio Solidale Legami, ENPA Ruvo di Puglia, Gruppo Speleologico Ruvese OdV, Human Ensemble, L’Albero dei Desideri, La luna nel letto – Impresa Sociale ETS, Lions Club Ruvo di Puglia Talos, LNDC-Aps Ruvo di Puglia, Lo Jazzo ETS, NoixVoi OdV, Occupazione e Solidarietà, PraticaMENTE CIOFS APS, Ruvo Servizi s.r.l., Soc. Coop Soc. Comunità Oasi2 San. Francesco, Stola e Grembiule APS, Università della Terza Età “Nicola Cassano”, Un mondo di bene 2.0 APS (capofila).