Di Anna Lodeserto:

Viaggio a sorpresa il nuovo di film di Ronn Moss( Ridge Forrester protagonista della soap opera americana Beautiful trasmessa in Italia) sarà girato in Puglia.

Molto spesso l’Italia, ed in particolar modo la Puglia, per i suoi paesaggi, bellezze e caratteristiche è stata scelta come set per pellicole anche di produzione estera.

La produzione del film è affidata oltre che alla DevRonn Enterprise anche al producer Tiziano Cavaliere di Bros Group Italia, con il supporto di Domenico Barbano , Mariella Rocca, Giovanna Arnoldi e Grace Deagazio.

La regia è curata da Roberto Baeli.

La vicenda raccontata ruota attorno alla figura di Michael, broker newyorkese innamorato dell’Italia. Questa amore per il Belpaese lo porta a concludere l’acquisto di una masseria in Puglia al fine di dare un nuovo senso alla propria vita.

Trattandosi di una commedia romantica, non mancano i colpi di scena ed i vari imprevisti tra cui anche l’amore.

Le riprese inizieranno, stando a quanto dichiarato, il 7 settembre.