Bari
Di seguito il comunicato:
Mercoledì 28 maggio 2025, alle 10.00, nel Liceo Scientifico Statale “Gaetano Salvemini”, l’APS G.I.R.A.F.F.A. presenterà il suo nuovo sportello mobile: un camper in cui trovare operatrici specializzate che intercetteranno e accoglieranno donne e adolescenti nei luoghi di ritrovo, nei quartieri più lontani, nelle scuole, per ascoltarne i bisogni ed eventualmente accompagnarle al Centro antiviolenza.
All’inaugurazione interverranno: la dirigente dell’Istituto Tina Gesmundo, la presidente dell’APS G.I.R.A.F.F.A. Maria Pia Vigilante, Laura Liddo dell’assessorato al welfare della Regione Puglia, il prefetto di Bari dott. Giuseppe Russo, Massimo Gambino questore di Bari, il comandante provinciale dei Carabinieri di Bari generale di Brigata Gianluca Trombetti, l’Assessora alle politiche di genere della Regione Puglia Serena Triggiani, don Angelo Cassano referente di Libera Puglia, le presidenti dei Municipi I, II e III rispettivamente Annamaria Ferretti Alessandra Lopez e Luisa Verdoscia, Roberta De Siati tesoriera dell’Ordine degli Avvocati di Bari, la consigliera di parità della Regione Puglia Lella Ruccia, Marisa Savino presidente della Camera Penale di Bari, la presidente della Commissione Consiliare per le Pari Opportunità del Comune di Bari Angela Perna.
La presentazione si svolge nell’ambito del progetto A un passo da te.