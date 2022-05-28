La foto si riferisce ad un convegno svoltosi a Milano. Nel capoluogo lombardo si è parlato del settore più competitivo della Puglia: lo spazio.
Molto competitivo, a livello mondiale, il settore della sicurezza nel trasporto ferroviario. Mermec, azienda di Monopoli, ha ottenuto una commessa da venti milioni di euro per la diagnostica di varie linee ferroviarie e della metropolitana in Giappone.
Si torna a volare da/per Foggia con aerei di linea. Una compagnia greca dà questa opportunità. Voli da settembre. Collegamenti con Catania, Milano, Torino e Verona.