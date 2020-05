“No all’ipotesi del mercato a turni a Martina Franca”. La presa di posizione della Cari, associazione locale che riunisce operatori del commercio ambulante, è espressa con nettezza e convinzione in un nota a firma del responsabile Silvestro Solito. “Il Comune di Martina è stato tra i primi in Puglia a decidere di riaprire il mercato di generi alimentari: una decisione coraggiosa, assunta contro il parere di molti esperti dell’ultima ora, che ha dimostrato capacità di ascolto e organizzazione inusuali. Chi pensava che avrebbe favorito la diffusione del corona virus è stato smentito dai fatti e oggi tace aspettando il momento per poter tornare nuovamente ad attaccare chi al contrario si è assunto l’onere di compiere una scelta difficile”. Adesso, invece, “si parla del mercato di generi non alimentari”, che riaprirà i battenti dopo il prolungato stop determinato dal Covid. Di recente “abbiamo incontrato gli assessori comunali alle Attività produttive, Bruno Maggi, e alla Polizia municipale, Pasquale Lasorsa, e il dirigente del settore Commercio- afferma il responsabile Cari-: nel corso della riunione abbiamo esaminato le diverse possibilità che consentiranno di aprire in assoluta sicurezza, nel rispetto delle nuove regole” previste dal governo centrale e da quello regionale al fine di tutelare la salute pubblica.

In considerazione delle peculiari caratteristiche (accessi multipli e grandezza), “assicurare il rispetto delle disposizioni di distanziamento sociale all’interno della zona che ospita il mercato di Martina Franca non è affatto semplice. Tutti ce ne rendiamo perfettamente conto e per questo abbiamo deciso, di concerto con l’amministrazione comunale, di aspettare ancora qualche giorno per organizzarci. Al di là di tutto, a nostro parere, la soluzione non può essere quella prospettata dal consigliere comunale Giuseppe Cervellera, secondo cui il mercato dovrebbe essere spalmato nell’arco dell’intera settimana. Chi lancia questo genere di proposte dimostra di non conoscere il lavoro del commerciante ambulante: una scelta del genere, infatti, decreterebbe la morte del settore. Cervellera non è assessore al ramo, né fa parte della commissione comunale competente. Invece ricopre la carica di presidente della commissione Lavori pubblici” e al riguardo, Solito chiede quale sia la posizione del consigliere comunale in merito alla realizzazione di un’area mercatale con lo spostamento delle attività calcistiche allo stadio Pergolo. “Una scelta coraggiosa” dice Solito complimentandosi con l’assessore Lasorsa mentre di Cervellera: “non ricordiamo suoi interventi”.