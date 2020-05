Stamattina a Bari la protesta. È la quarta in quattro giorni. Dopo ambulanti, tassisti e ristoratori (nei riguardi della Regione Puglia) oggi è la volta dei risparmiatori della banca popolare di Bari. Persone che hanno perso soldi e che non vogliono rimanere escluse da misure di salvataggio come quella di ieri ad opera del fondo interbancario: via libera al salvataggio dell’istituto pugliese, operazione da un miliardo 170 milioni di euro. Sul fronte giudiziario c’è la citazione in giudizio nei confronti di alcuni dei vertici della banca nella gestione precedente il cambio di vertice e quindi il commissariamento.