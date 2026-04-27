Di seguito un comunicato diffuso da Confagricoltura Bari-Bat:

Nuovo prestigioso riconoscimento per l’olivicoltura della provincia di Bari e della BAT. L’Azienda Agricola Di Niso ha conquistato il 1° posto nella categoria DOP-IGP Fruttato Intenso, nel concorso Ercole Olivario 2026 un risultato che conferma l’altissimo profilo qualitativo raggiunto dai produttori locali associati a Confagricoltura. Il premio celebra non solo il prodotto, ma l’intera filiera produttiva che, con dedizione e competenza, continua a portare la Puglia ai vertici del settore oleario nazionale.

Nel commentare il successo, Giuseppe Di Niso ha voluto sottolineare il valore del lavoro collettivo che si cela dietro ogni singola bottiglia di olio premiata. Un lavoro condiviso con la sua famiglia, grazie a suo fratello e suo padre: “Questo risultato ci riempie di orgoglio ed è un premio a dir poco inaspettato, ottenuto in quella che consideriamo la categoria più alta. È un traguardo che sento di condividere con tutti coloro che ogni giorno contribuiscono alla nostra azienda, svolgendo il duro lavoro dietro le quinte che permette poi di raccogliere onori così prestigiosi”.

Guardando al futuro, Di Niso ha aggiunto: “Mai come questa volta, un riconoscimento di tale portata ci spinge a fare ancora meglio. È uno stimolo a proseguire sulla strada della qualità con ancora più costanza e passione, onorando il lavoro, la terra e la cura quotidiana che dedichiamo alla nostra realtà agricola”.

Confagricoltura Bari-BAT esprime profonda soddisfazione per il traguardo raggiunto dall’Azienda Di Niso, esempio virtuoso di come la tradizione familiare, unita a una visione imprenditoriale moderna e orientata all’eccellenza, sia la chiave per la competitività del comparto agricolo pugliese.