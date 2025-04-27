Di seguito il comunicato:

Ancora uno straordinario traguardo raggiunto dalla danzatrice tarantina Roberta Di Laura la quale si è classificata al primo posto nella categoria danza classica nell’ambito della video competizione internazionale “Le Stelle della Danza” presieduta da una prestigiosa giuria tra i cui membri spicca Isabelle Ciaravola (étoile Opera Parigi) ed inoltre Ethèry Pagava (Francia), Olga Pavlova (Russia), David Haughton (Irlanda), Massimiliano Greco (Italia), Daniela Maccari (Italia), Pierluigi Abbondanza (Italia), Ahmad Joudeh (Siria), Margherita Palli (Svizzera), Alexandra Cardinale (Francia), Ellina Akimova (Russia), Maina Gielgud (Regno Unito), Michele Olivieri (Italia), Mirella Rosso (Italia), Elizabeth O’Brien (Inghilterra).

La giovane ha ottenuto inoltre un terzo posto sempre nella categoria danza classica e danza contemporanea distinguendosi tra i tantissimi partecipanti provenienti da Italia, Spagna, Polonia e Romania.

Le coreografie premiate sono le variazioni di repertorio “Chopiniana” e “La Fille mal gardée” e “I’m free” con la coreografia dell’artista tarantina.

Roberta Di Laura, nata a Taranto nel 1992, fin da giovanissima, brilla per talento, passione e determinazione nel panorama mondiale della danza rendendo onore alla città di Taranto nel mondo in qualità di danzatrice professionista, coreografa ed insegnante apprezzata a livello internazionale soprattutto a Stoccarda in Germania dove risiede. A soli 20 anni, nel 2013, è entrata a far parte del “Consiglio Internazionale della Danza di Parigi” (CID), riconosciuto dall’Unesco, un traguardo che ha contribuito a consolidare la sua fama a livello mondiale.

La tarantina, recentemente vincitrice del “Premio Internazionale La Rosa D’Oro” ricevuto dalla Fondazione Area Cultura presso il Parlamento Europeo a Roma, ha calcato palcoscenici di tutto il mondo, da Germania, Marocco, Emirati Arabi a Inghilterra, Taiwan, Tunisia, Romania, Grecia e Spagna. Numerose le esibizioni in moltissime città italiane tra cui spiccano la partecipazione al “Titanic Live Concert” a Taranto in qualità di prima ballerina ed interprete principale ( evento internazionale musicato da Robin Gibb e Robin J. Gibb – Bee Gees) e le esibizioni presso il Teatro Olimpico di Roma ed il Teatro Manzoni di Monza interpretando diversi ruoli iconici tratti dal repertorio del balletto classico. Di grande rilievo inoltre le esibizioni in diverse trasmissioni Rai quali “Linea Blu” ed “E Viva il Videobox”ed in alcuni dei Festival più prestigiosi tra cui “Levante Danza Festival” (Taranto), “Festival Sanremo Benessere”, “Giovani Eccellenze” (Urbino), Gran Gala Universum (Pescara) “Festival Ballet -Ex” (Roma), “Kibatek – Festival Mondiale di Poesia” (Taranto) e molti altri.

La sua brillante carriera l’ha resa una figura di spicco nel mondo della danza, culminando nel 2020 con il suo riconoscimento come una delle personalità più influenti dell’anno a livello mondiale sulla rivista internazionale “Stars” Illustrated Magazine di New York.

La sua dedizione alla valorizzazione della Puglia attraverso la danza è evidente nei numerosi progetti e lavori di ricerca (tra cui spicca “In punta di piedi tra i castelli di Puglia”) presentati in rinomati congressi mondiali di danza, da Atene a San Pietroburgo, dal Canada alla Florida, dall’Ucraina alle Bahamas, fino a Varsavia e a Tokyo dove è stata l’unica rappresentante italiana a presentare un lavoro di ricerca sulla danza. Ed è proprio “per aver onorato l’immagine più bella della Puglia” che la Di Laura ha ricevuto uno dei suoi ultimi riconoscimenti “Premio Internazionale Adriatico” presso il suggestivo Teatro “Angel Dal Foco” nelle Marche.

Vincitrice di numerose competizioni internazionali di danza classica e contemporanea con illustri giurati del panorama tersicoreo mondiale e di diverse borse di studio per merito, ha ricevuto, tra i diversi riconoscimenti, il “Premio Cultura della Danza”nell’ambito della “Milano Dance Competition”.

Il suo percorso artistico ricco di successi e soddisfazioni vanta anche l’organizzazione di prestigiosi eventi tra cui l’ “International Dance Gala – Roberta Di Laura” svoltosi a Milano per il decimo anniversario della sua carriera artistica.

Collabora da diversi anni con l’associazione culturale “Universum Academy Switzerland” e nel 2024 ha curato la direzione artistica del festival Internazionale di danza “Tanzfestival Stuttgart” svoltosi a Stoccarda. È stata inoltre protagonista di diversi progetti fotografici internazionali pubblicati anche su riviste prestigiose.

Un’artista poliedrica, cittadina del mondo, ma legata profondamente alla sua terra. Tantissimi i premi ed i riconoscimenti ricevuti proprio in Puglia ma anche a livello nazionale ed internazionale tra cui: Premio Internazionale Città di Crisalide Città di Valentino”, “Premio Nilde Iotti “, “Premio Città di Monopoli – Giovani Eccellenti”, “Premio Fiducia Adoc Taranto”, “Premio Internazionale di Cultura Re Manfredi”, “Premio Internazionale Universum Donna”, “Targa di Ambasciatrice di Grazia e Bellezza” dal Comune di Statte (cittadina di residenza), “Premio Donne di Puglia”, “Lifetime Achievements Award, “Premio Salento Donna”, “Premio Corriere di Taranto – Donne di Taranto”, “Premio Dies Virtutis”, “Ispiring Women´s Aichyci Award”, Premio alla Carriera “Una Vita per la Danza”, “Premio Vigna D’Argento, ‘Targa Talento Jonico”, “Premio Dea Ebe”, “Premio La Maschera Banfi” alla presenza dell’attore Lino Banfi.

La sua formazione di alto livello comprende corsi presso istituzioni prestigiose come la Scuola di Ballo del Teatro alla Scala di Milano, la Scuola di Danza del Teatro dell’Opera di Roma e la Scuola del Balletto di Roma, dove ha avuto l’opportunità di frequentare uno stage con la mitica Carla Fracci. Ha inoltre perfezionato la sua tecnica con insegnanti provenienti dalle più grandi accademie internazionali, tra cui il Balletto dell’Opera di Parigi, il Balletto di Cuba, il Bolshoi di Mosca, l’Opera di Vienna e l’Accademia Vaganova di San Pietroburgo.

L’artista tarantina, oltre alla sua brillante carriera artistica, dopo la maturità classica presso il “Liceo Archita di Taranto”, ha conseguito una laurea in “Arti e Scienze dello Spettacolo” all’Università Sapienza di Roma, un Master e diversi corsi di aggiornamento/perfezionamento post-laurea, tra cui uno presso l’Università di Oxford, dimostrando una versatilità che va oltre i confini della danza.

Roberta Di Laura è un’ambasciatrice della città di Taranto nel mondo che porta la sua arte e la sua eccellenza a livelli sempre più alti.