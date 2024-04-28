Penultima giornata del campionato di pallacanestro maschile di serie A. Giocano tutte alle 18,15. Happy Casa Brindisi-Umana Reyer Venezia si disputa con l’attenzione anche a Carpegna prosciutto Pesaro-Vanoli Cremona e ad Openjobmetis Varese-Nutribullet Treviso. Ultimi quattro posti della classifica: Varese 22 punti, Treviso 20, Brindisi e Pesaro 18. I pugliesi devono assolutamente vincere oggi e sfruttare lo scontro diretto di Varese in cui inevitabilmente una delle due rimarrà con gli stessi punti, tutto ciò in attesa dell’ultima giornata. Condizione essenziale per L’Happy Casa Brindisi, oggi, la vittoria. Va ribadito.

Calcio serie D girone H, penultima giornata: tutte le partite odierne alle 15. Fra le gare in programma Barletta-Città di Fasano, Bitonto-Team Altamura, Città di Gallipoli-Angri, Gelbison-Gravina in Puglia, Manfredonia-Casarano, Matera-Martina, Nardò-Palmese, Rotonda-Fidelis Andria.

Team Altamura già promosso. Martina, Nardò e Fidelis Andria sicuri dei playoff, la quarta classificata sarà una tra Casarano (52 punti) e Matera (51). In zona playout Angri e Città di Fasano a quota 35 punti, Città di Gallipoli (31) e Barletta (30) mentre le due ultime posizioni, quelle delle retrocessioni dirette, sono attualmente occupate da Bitonto (27 e Santa Maria Cilento (25).