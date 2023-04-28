Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:



Da venerdì 28 aprile a lunedì 1 maggio torna, a Bari, Gnam! Festival europeo del cibo di strada. La rassegna è in programma in viale Einaudi – fronte Parco 2 Giugno.

Gnam! Festival europeo del cibo di strada Bari, 28 aprile – 1 maggio 2023

La rassegna, che si inserisce negli eventi del “1 Maggio barese”, comprende il meglio del panorama nazionale e internazionale, con cibo e preparazioni di qualità elevata ed espositori provenienti da ogni parte d’Italia. L’eccellenza dello street food, con un’accurata selezione di tutti gli espositori, troverà spazio nelle giornate dal 28 aprile al 1 maggio, in viale Einaudi – fronte Parco 2 Giugno. In quattro giorni, i visitatori potranno seguire i percorsi del gusto e assaporare nuove scoperte tra gli stand, ricchi di tipicità culinarie. Agli ospiti, sarà offerta la possibilità di degustare e scoprire prodotti tipici regionali e i piatti internazionali più famosi, in vere e proprie isole gastronomiche, nelle quali osservare dal vivo la preparazione delle ricette più golose e ascoltare il racconto dei produttori.

Nel panorama degli stand spiccano:

dalla Campania – sarà possibile assaporare il caciocavallo ‘impiccato’, pronto a sciogliersi lentamente, grazie al calore del fuoco, sul pane tradizionale. Non mancheranno i dolci tipici della pasticceria napoletana, dal babà in varie declinazioni alla pastiera, alla sfogliatella e alla aragostina croccanti;

dalla Sicilia arrivano le famose arancine, i cannoli, preparati con la ricotta fresca, e i tipici dolci di pasta di mandorle;

dalla Toscana il lampredotto, povero di ingredienti ma ricco di sapori;

dall’Abruzzo non possono mancare gli arrosticini di pecora che, come le ciliegie, inducono a un interminabile “uno tira l’atro”;

eccellenza pugliese sono, infine, le bombette di Martina Franca; gli antichi fornelli dei macellai, a tarda sera, si trasformavano in osterie, dove nella brace profumata di legno d’ulivo si cuoceva questo involtino di carne, con all’interno un formaggio canestrato tipico di quest’area. Sempre dalla Puglia, ci saranno i cuoppi di fritti di mare, dal pescato dell’Adriatico, i panzerotti e la stracciata;

arrivano dal Messico soprattutto tacos e burritos, mentre dall’Ungheria sarà il kürtőskalács a portare un po’ di dolcezza d’oltre confine.

Gnam! ha un livello della selezione molto elevato sul prodotto tipico; ogni espositore utilizza prodotti a chilometro zero del proprio territorio. La manifestazione comprende una proposta molto vasta di cibo di strada, adatta a tutti i gusti e tutte le tasche. Ogni ricetta risponde a rigorose regole di lavorazione, igiene e freschezza.

La novità di punta di questo GNAM! 2023 è l’anteprima del “Pulcinella pizza festival”, che vedrà mastri pizzaioli napolitani impegnati nella preparazione del più tipico piatto della città del Vesuvio. Il “Pulcinella pizza festival” avrà una sua prima edizione autonoma a Bari dal 19 al 22 maggio al piazzale Lorusso.

Gnam! Festival Europeo del Cibo di Strada

Bari, 28 aprile – 1 maggio 2023 – ingresso gratuito

orari: 28 – 29 aprile, dalle ore 18 alle ore 24

30 aprile – 1 maggio dalle ore 11 alle ore 24