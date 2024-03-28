Di seguito il comunicato:



Venerdì 29 marzo alle ore 11 verranno consegnati doni pasquali e progetti per l’estate ai giovani ospiti della Fondazione Onlus Saverio de Bellis di Castellana Grotte in provincia di Bari.

La Società nazionale di mutuo soccorso Cesare Pozzo – Ets e la Fondazione Cesare Pozzo per la mutualità, anche per questo anno, hanno deciso di sostenere i ragazzi ospiti delle varie Comunità della Fondazione Saverio De Bellis.

Oltre alle uova pasquali, la somma donata verrà utilizzata per offrire ai ragazzi delle possibilità di svago per la prossima estate, come il poter frequentare campi scuola, lidi al mare, Acqua Park o svolgere altre attività estive.

“Un sorriso per i ragazzi” si inserisce nel progetto Un Sorriso per i più piccoli promosso dal Coordinamento Giovani della S.N.M.S Cesare Pozzo -Ets che ha lo scopo di offrire un aiuto concreto ai bambini in difficoltà mediante donazioni alle associazioni, alle cooperative e alle fondazioni che, sull’intero territorio nazionale si occupano di offrire un supporto.

La S.N.M.S Cesare Pozzo – Ets è un ente non profit del terzo settore, che da oltre 145 anni, si occupa su scala nazionale di sanità integrativa aiutando i suoi soci e i loro familiari nelle spese mediche e socio-assistenziali e operando secondo i principi della solidarietà e dell’aiuto reciproco.

La Fondazione Cesare Pozzo per la mutualità, operando sempre senza scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività di interesse generale. Si propone di promuovere il mutualismo in tutte le sue forme, sviluppare studi, ricerche e promuovere eventi.

La Fondazione Onlus Saverio de Bellis gestisce una Comunità Educativa e un Centro diurno Socio-Educativo per minori, una Comunità alloggio per gestanti e madri con figli a carico e un doppio gruppo appartamento per adolescenti accogliendo, ad oggi, 50 ospiti. La Comunità educativa e il doppio gruppo appartamento accolgono in forma residenziale i minori temporaneamente allontanati dal nucleo familiare su disposizione dei servizi sociali e/o del Tribunale dei Minori. Il Centro Diurno, invece, ospita sempre minori inseriti dai servizi sociali, che hanno bisogno di un sostegno scolastico.

Alla manifestazione parteciperanno:

Domenico Ciliberti – Sindaco di Castellana Grotte

Davide Sportelli – Assessore agli affari sociali

Daniela de Bellis – Presidente Fondazione Onlus Saverio de Bellis e tutto il Cda

Domenico Sillitti – Presidente CR Puglia-Basilicata S.N.M.S Cesare Pozzo -Ets

Angelo Frascatore – Vicepresidente vicario CR Puglia-Basilicata S.N.M.S Cesare Pozzo -Ets

Alvaro Fasano – Vicepresidente sussidiario CR Puglia-Basilicata S.N.M.S Cesare Pozzo -Ets