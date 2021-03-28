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Palme senza palme Domenica di zona rossa rafforzata in Puglia, celebrazioni per il periodo pasquale a porte aperte ma con restrizioni

28 Marzo 2021
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Domenica delle Palme senza distribuzione dei ramoscelli d’ulivo. Una delle limitazioni in questo periodo, anche in chiave religiosa. Funzioni a porte aperte ma con restrizioni per l’intero periodo pasquale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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