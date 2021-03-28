Domenica delle Palme senza distribuzione dei ramoscelli d’ulivo. Una delle limitazioni in questo periodo, anche in chiave religiosa. Funzioni a porte aperte ma con restrizioni per l’intero periodo pasquale.
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