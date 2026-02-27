Di seguito il comunicato:

Forte del successo riscosso nei precedenti incontri, il ciclo a ingresso libero “Perché Rileggere i Classici-Lezioni del passato per capire il presente”, ideato e curato da Alessandra Pizzi, continua a Trani con l’appuntamento “Io Chi Sono-Trovare Sé Stessi per incontrare gli altri. Pirandello Dostoevskij e Narciso”. L’incontro si terrà Sabato 28 Febbraio alle ore 18:00 presso la Biblioteca Giovanni Bovio di Trani, e vedrà Alessandra Pizzi guidare il pubblico in un viaggio alla scoperta del valore intramontabile dei classici: opere capaci di attraversare i secoli e trasformare i miti in paradigmi della modernità, offrendo al pubblico un’occasione unica di riflessione e condivisione.

IL VALORE DEI CLASSICI OGGI

In un tempo dominato dalla velocità e dall’oblio, rileggere i classici significa riconnettersi con ciò che è essenziale: parole che resistono al tempo che continuano a parlare a ogni generazione. I classici ci aiutano a nominare ciò che viviamo, a interpretare il presente con profondità, a ritrovare un linguaggio comune in un mondo frammentato. Sono ponti tra epoche, culture, sensibilità: leggere e rileggere le grandi opere significa non smettere di cercare senso, bellezza e verità. Il progetto, promosso da Ergo Sum Produzioni propone un approccio integrato alla conoscenza, promuovendo la lettura come esperienza dinamica e il teatro come strumento di interpretazione critica della realtà.

Parte da questa riflessione il lavoro di Alessandra Pizzi, autrice e regista teatrale, che da anni porta in scena i grandi classici della letteratura affidando l’interpretazione ad artisti di riconosciuta notorietà. Tra i suoi spettacoli più apprezzati: Uno nessuno centomila con Enrico Lo Verso, in tournée da oltre nove anni; Il grande Gatsby con Alessio Vassallo; Un amore con Paolo Briguglia.

Io Chi Sono?-Trovare sé stessi per incontrare gli altri

Il cuore di un viaggio che attraversa la ricerca dell’io pirandelliano, il sogno d’amore e di redenzione di Dostoevskij e il mito di Narciso, figura che più di ogni altra sembra rispecchiare le inquietudini del nostro tempo. In un’epoca dominata dall’immagine e dall’auto narrazione, Narciso diventa simbolo di un presente in cui l’altro non è più soltanto un interlocutore, ma uno specchio necessario per comprendere chi siamo davvero.

Rileggere i classici oggi significa compiere un gesto di consapevolezza: fermarsi, ascoltare, ritrovare nelle parole di ieri le domande che continuano a muovere il nostro presente. Pirandello, Dostoevskij e il mito antico ci parlano ancora con una forza sorprendente, perché sanno raccontare l’uomo nelle sue contraddizioni, nelle sue fragilità e nel suo bisogno di relazione. L’incontro offrirà al pubblico un’occasione preziosa per riscoprire testi che non smettono di interrogare la nostra identità e il nostro modo di stare nel mondo, restituendo alla letteratura il suo ruolo più autentico: essere uno spazio di confronto, di ricerca e di verità.

La rassegna è realizzata da Ergo Sum Produzioni, con il sostegno del MIC e la Regione Puglia e in collaborazione con il Polo Biblio Museale Regionale e la Biblioteca Giovanni Bovio di Trani. Intervento finanziato con risorse del Fondo Sviluppo Coesione 2021–2027

INFO EVENTO:

Ingresso Gratuito

Info e prenotazioni obbligatorie:+39 327 909 7113