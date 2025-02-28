Di seguito un comunicato diffuso da Kyma mobilità:

Da sabato 1° marzo entra in vigore il nuovo Regolamento della sosta tariffata approvato dal Consiglio comunale di Taranto nello scorso mese di luglio.

Dopo un periodo in cui sarà verificata l’efficacia dei cambiamenti introdotti dal nuovo Regolamento, il Comune di Taranto potrà apportare variazioni recependo, laddove condivise, le indicazioni e le esigenze che scaturiranno dal confronto con i cittadini, con le associazioni datoriali e di categoria e con i comitati civici.

Fine ultimo è riuscire a individuare la migliore organizzazione che riesca a dare soluzioni concrete all’annosa problematica dei parcheggi a Taranto, causata da un lato dalla conformazione “a imbuto” della città, da un altro dalla difficoltà di realizzare parcheggi sotterranei per la presenza di reperti archeologici.

Alcune delle novità introdotte dal nuovo regolamento vanno già in questa direzione, aumentando la rotazione dei parcheggi disponibili e incentivando l’utilizzo delle aree di sosta con la formula Park&Ride e, conseguentemente, l’utilizzo del mezzo pubblico per spostarsi in città.

Con il nuovo Regolamento la tariffa per tutti i parcheggi è di € 1,00/ora.

Unica zona in cui permane la tariffa ridotta di € 0,50/ora comprende solo le vie perimetrali al Mercato Fadini: via Cugini, via Leonida e via Principe Amedeo.

All’interno dei perimetri della zona A e della zona C, inoltre, vengono introdotte le SOTTOZONE A e C costituite da quelle vie in cui precedentemente era prevista la vecchia tariffa ridotta di € 0,50/ora, ormai abolita, e che ora passa a € 1,00/ora.

Dal 1° marzo gli abbonamenti lavoratori sono monozona e hanno un costo unificato di € 38,00/mese, precedentemente erano invece rapportati al reddito ISEE, e hanno validità dal lunedì al venerdì e dalle ore 8.30 alle ore 20.30.

Gli abbonamenti lavoratori potranno essere utilizzati anche nelle sole aree di parcheggio recintate di “Pacoret” e “Icco”, sono escluse tutte le altre aree recintate.

I titolari del nuovo abbonamento lavoratori (€ 38,00/mese) per le zone A e C potranno sostare unicamente nelle strade riclassificate in Sottozona A e Sottozona C, quelle dove prima si pagava €0,50/ora, non nelle altre strade delle stesse zone A e C.

In tutte le altre zone di sosta tariffata (B – D – E – F – G – H – I) gli abbonamenti lavoratori non hanno limitazioni nelle strade della zona prescelta, sempre con validità dal lunedì al venerdì e dalle ore 8.30 alle ore 20.30.

La tariffa Park&Ride, 2,60€ per sostare l’intera giornata con un biglietto per utilizzare liberamente gli autobus per lo stesso periodo, viene confermata al Piazzale Democrate e in alcuni tratti stradali: Corso Italia tra Viale Magna Grecia e Via Caduti d Nassirya e Viale Magna Grecia tra Viale Virgilio e Corso Italia, tra Corso Italia e Viale Liguria, Viale Liguria e Via Dalmazia e, infine, tra Via Dalmazia e Viale Trentino.

Al Terminal Cimino è introdotta una nuova zona Park&Ride, sempre con la tariffa di 2,60€ per l’intera giornata con utilizzo di autobus, che comprenderà circa la metà dei 300 posti auto disponibili nell’area, i rimanenti continueranno a essere con sosta libera.

Si sottolinea che in tutte le suddette zone sarà possibile sostare solo con la formula Park&Ride, ovvero tariffa giornaliera di 2,60€, mentre non è più prevista la possibilità di sostare con la tariffa oraria da € 1,00/ora.

Per i residenti delle zone D (Ospedale) – E (rione Italia) – F (zona Battisti/Bestat) – G (zona Fadini) non è più previsto il rilascio del permesso gratuito e dell’abbonamento ridotto per la seconda auto.

È introdotto l’abbonamento mensile (€15,00/mese) che estende il permesso gratuito residente (zone A – B – C – H – I) ad una zona limitrofa.

Non sono più soggette a tariffazione alcune vie: Via Medaglie d’Oro, via Abruzzo, via De Carolis, via Minniti, via Plateja, via Orazio Flacco e il tratto finale di via Salinella.

Parimenti all’interno della Zona C non saranno più a pagamento gli stalli di sosta di via Parisi, via Criscuolo e via De Noto.

Viene istituita la sosta a pagamento in zona M nell’Isola amministrativa del Comune di Taranto sulla Litoranea Salentina, presso la quale il pagamento della sosta è previsto dal 15 giugno al 31 agosto. In tale zona è previsto il rilascio di permessi per i residenti, purché siano residenti in un altro comune.