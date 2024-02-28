Di seguito il comunicato:



Best Dealer Castiglione e premio Iron Man: sono questi i due riconoscimenti ottenuti da Teknopiscine. Le cerimonia di consegna è avvenuta durante la convention annuale di Piscine Castiglione al Move Hotel di Mogliano Veneto (Tr).

Un riconoscimento che giunge al culmine di un percorso che ha portato in questi anni l’azienda di Martina Franca (Ta) a conquistare importanti fette di mercato, riconosciuta come dealer affidabile e qualificata nella installazione di piscine, fino a conquistare la vetta della classifica stilata ogni anno da Piscine Castiglione, quest’ultima azienda leader mondiale nella produzione di piscine, da quelle olimpioniche utilizzate nelle competizioni sportive internazionali fino quelle per uso privato e domestico.

Durante la convention si è parlato delle potenzialità del mercato del wellness e di come la ricerca del benessere sia diventata oggi una priorità.

Ma non solo, perché per ottenere questi risultati occorre avere idee, perseveranza, lungimiranza, coerenza, occorre essere partner affidabili; serve soprattutto convinzione e capacità di progettare idee sempre innovative. Una visione che viene incarnata nella persona di Bruno Maggi, Ceo di M&D Group e del brand Teknopiscine.

«Le opportunità di mercato ci sono – ha detto Maggi – e per farlo abbiamo smesso da tempo di vendere piscine. Il nostro vero lavoro è quello di proporre soluzioni alle richieste dei clienti, ma soprattutto siamo consapevoli che il nostro compito debba essere quello di realizzare sogni. Perché una piscina per molti è un vero e proprio sogno che si realizza, è la volontà di costruire un posto da trasformare in un angolo di emozioni da condividere. È così che siamo riusciti a crescere nella nostra mission aziendale, proiettandoci in una visione futura che mette la persona al centro di tutto».

Non solo piscine, perché oggi le richieste di mercato si spingono anche nella realizzazione di centri benessere. Anche per questo Bruno Maggi è stato invitato da Piscine Castiglione a parlare di fronte all’intera platea dei concessionari nazionali, per condividere esperienze e case history. Teknopiscine è tra i dealer in Italia che maggiormente hanno puntato sul wellness, valorizzando già da tempo l’importanza di affiancare al mercato delle piscine anche quello del benessere. Un’intuizione complice anche del territorio che caratterizza la Puglia, con il suo clima mite per lunghi periodi dell’anno e paesaggi mozzafiato che favoriscono la cultura del buon vivere. Perché se un tempo si realizzavano centri benessere e SPA tra le mura di un ambiente confinato, oggi si preferiscono invece le superfici più aperte all’esterno, con vista diretta sulla natura.

«A volte basta un semplice affaccio su giardino ben curato a trasformare in eccezionale un normale centro benessere. Il territorio della Puglia, per esempio, si presta bene a questo tipo di soluzioni ed è proprio per questo che i nostri clienti non vogliono più rinunciare a realizzare una piccola area dedicata al benessere da affiancare alla piscina. Ciascuna private SPA deve essere in grado di raccontare una storia – evidenzia ancora Bruno Maggi – deve esprimere la personalità del cliente, i suoi gusti, le sue passioni. Per fare tutto questo abbiamo costruito un team di persone e professionisti affiatati, abbiamo alzato lo sguardo e guardato oltre i limiti, ora abbiamo l’obiettivo di superarli».