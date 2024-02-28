Oggi si giocano due partite di posticipo.

A Casarano è ospite il Martina (ore 17). I salentini hanno 40 punti, il Martina 44. Spettatore interessato è il Team Altamura, che con 50 punti guida la classifica del campionato di calcio di serie D girone H.

Oggi si disputa anche (ore 14,30) Gravina in Puglia-Angri.

In serie A si giocano oggi due recuperi. L’Inter ospita l’Atalanta mentre Sassuolo-Napoli rappresenta il debutto di Emiliano Bigica, 50 anni, di Bari, come allenatore di serie A. È il tecnico dei nero verdi emiliani i piena zona retrocessione.