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Casarano-Martina, spettatore interessato il Team Altamura. Il debutto in serie A del barese Bigica allenatore Calcio serie D girone H: oggi anche Gravina in Puglia-Angri

28 Febbraio 2024
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Oggi si giocano due partite di posticipo.

A Casarano è ospite il Martina (ore 17). I salentini hanno 40 punti, il Martina 44. Spettatore interessato è il Team Altamura, che con 50 punti guida la classifica del campionato di calcio di serie D girone H.

Oggi si disputa anche (ore 14,30) Gravina in Puglia-Angri.

In serie A si giocano oggi due recuperi. L’Inter ospita l’Atalanta mentre Sassuolo-Napoli rappresenta il debutto di Emiliano Bigica, 50 anni, di Bari, come allenatore di serie A. È il tecnico dei nero verdi emiliani i piena zona retrocessione.

 

 

 

 

 

 

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