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2 Maggio 2026
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Aeroporto di Bari fra i 15 d’Europa con la maggiore crescita di traffico passeggeri Rilevazioni dell’Airports Council International relative al primo semestre 2025

28 Gennaio 2026
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Di seguito un comunicato diffuso da Aeroporti di Puglia:

L’Aeroporto ‘Karol Wojtyla’ di Bari si conferma tra gli scali più dinamici del panorama continentale, entrando nella top 15 degli aeroporti europei con la maggiore crescita del traffico passeggeri. È quanto emerge da un approfondimento pubblicato da Euronews, basato sulle rilevazioni dell’Airports Council International (ACI) relativi al primo semestre del 2025.

Un traguardo importante che conferma lo scalo barese tra gli aeroporti che registrano il più alto trend di crescita a livello europeo e ribadisce la forte attrattività della Puglia, meta sempre più ambita dagli stranieri per motivi di svago e di lavoro.

Il risultato rappresenta un riconoscimento concreto alla capacità del territorio di intercettare la domanda internazionale e di valorizzare il proprio potenziale economico, culturale e turistico.


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