Di seguito il comunicato:



Il gruppo consiliare di Visione Comune ha organizzato, martedì 27 dicembre, alle ore 18:00 nella sala consiliare di Palazzo Ducale, un’iniziativa dedicata alla figura di Guglielmo Minervini, scomparso prematuramente nel 2016 a causa di un tumore.

La serata sarà l’occasione per presentare il libro “Che la sera ci colga lottando”, un appassionato racconto della vita e del pensiero di Gugliemo Minervin, scritto dal giornalista Andrea Colasuonno con la prefazione di Alex Zanotelli.

Guglielmo Minervini, uno dei massimi protagonisti della Primavera pugliese, è stato tra le figure più incisive del panorama regionale grazie alle sue azioni politiche e sociali, prese come esempio di buone pratiche ben oltre i confini regionali.

Nativo di Molfettà, città che lo elesse Sindaco per due mandati consecutivi dal 1994 al 2001, diventò consigliere e assessore regionale durante la Presidenza della Regione Puglia di Nichi Vendola, dando vita a una serie di politiche a favore dei giovani pugliesi, dai Laboratori Urbani ai Bollenti Spiriti, ispirandosi agli scritti e agli insegnamenti del suo amico Don Tonino Bello.

Le azioni amministrative e politiche dell’ assessorato, da lui guidato, alle politiche giovanili e alla cittadinanza attiva, meglio conosciute come “politica generativa”, riuscirono ad attivare forze e risorse, fino ad allora ai margini della società, mettendo queste energie a servizio di tutti.

Il suo impegno pubblico è stato interamente dedicato alle giovani generazioni, agli ultimi, agli innovatori e a tutti i protagonisti del Mezzogiorno che volevano essere artefici del proprio destino.

Per questo Visione Comune, con questa iniziativa, vuole provare a delineare cosa resta oggi del pensiero e dell’agire di Guglielmo Minervini e come può essere utile alla politica al mondo di oggi.

La serata sarà presentata da Valentina Lenoci, capogruppo di Visione Comune al Consiglio comunale di Martina Franca e, oltre all’autore Andrea Colasuonno, vedrà la parteciperazione di Lino Renna, della Fondazione Minervini e di Roberto Covolo, consulente del Sindaco di Bari Antonio Decaro e conosciuto innovatore sociale.

Ci sarà, infine,un qualificato contributo del prof. Antonio Cecere.