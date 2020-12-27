In una Rsa di Bari la signora Maria Caldarulo, 94 anni, è la prima a ricevere il vaccino. Così come la dottoressa del policlinico e così come altri medici, operatori e dirigenti del servizio sanitario, in ciascun capoluogo della Puglia. Vaccine day per il contrasto al corona virus, oggi la somministrazione di 9750 dosi in tutta Italia, 505 in Puglia.

All’istituto Spallanzani di Roma i primi a essere vaccinati sono sono stati la professoressa Maria Capobianchi, l’infermiera Claudia Alivernini e l’operatore sociosanitario Omar Altobelli.

Tweet di Giuseppe Conte, presidente del Consiglio dei ministri:



Oggi l’Italia si risveglia. È il Vaccine Day.

Questa data ci rimarrà per sempre impressa. Partiamo dagli operatori sanitari e dalle fasce più fragili per poi estendere a tutta la popolazione la possibilità di conseguire l’immunità e sconfiggere definitivamente questo virus.