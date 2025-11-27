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1 Maggio 2026
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Puglia, maltempo: allerta per temporali. Possibile neve sui rilievi garganici Protezione civile, previsioni meteo

27 Novembre 2025
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Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalla prossima mezzanotte per venti ore. Si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia garganica e meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati; da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori del territorio regionale,
con quantitativi cumulati generalmente deboli o puntualmente moderati.
Nevicate mediamente al di sopra dei 700-900 m su Puglia garganica, con apporti al suolo da deboli a moderati e quota neve in rialzo.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.

 

 


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