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Successo dei vini pugliesi a Bibenda 2024 Confagricoltura

27 Novembre 2024
bibenda 2024

Di seguito un comunicato diffuso da Confagricoltura Puglia:

La Puglia si conferma protagonista della scena vitivinicola nazionale con il prestigioso riconoscimento ricevuto da diversi vini della regione al Premio Bibenda 2024. Infatti, nell’ambito di una prestigiosa cerimonia, anche quest’ anno è stata premiata l’eccellenza con i punteggi assegnati dalla guida ritenuta una delle più autorevoli nel panorama enologico italiano, realizzata dalla Fondazione Italiana Sommelier.

Questo trionfo regionale sottolinea il livello di eccellenza che la Puglia ha raggiunto nel panorama vitivinicolo, grazie alla combinazione di tradizione, innovazione e un territorio unico. “Questo riconoscimento da parte di Bibenda, conferito tra l’altro anche a numerose importanti realtà vitivinicole della nostra provincia,  non è solo un premio per i produttori coinvolti – spiega Massimiliano Del Core, presidente di Confagricoltura Bari-Bat –  ma rappresenta anche un importante stimolo per l’intero settore vitivinicolo che continua, tra mille difficoltà, a crescere e a farsi conoscere anche sui mercati internazionali. Ci confermiamo come una delle aree produttive più dinamici e promettenti nella produzione di vini di qualità“.

Siamo immensamente orgogliosi – aggiunge Del Core – che cantine della provincia di Bari e Bat come Polvanera, Coppi, Tormaresca, Santa Lucia e Rivera, solo per citarne alcune, compaiano tra le eccellenze premiate, perchè questo conferma il valore del lavoro ed il riconoscimento della passione dei nostri soci.
La Puglia ha un potenziale enorme, ma dobbiamo essere attenti a preservare la tipicità delle nostre cultivar principali . Penso al Primitivo, al Nero di Troia, al Minutolo, difendendole da irregolarità nella produzione, inflazionamento e svilimento del valore e contraffazioni. Il rischio c’è ed è forte. Per far questo ci serve l’appoggio delle istituzioni, che tramite i consorzi e gli enti di certificazione, possono e devono arrivare a produrre un attendibile catasto varietale regionale dei vitigni, che consenta di programmare, tutelare, caratterizzare e valorizzare le produzioni, attraverso una strategia che  preveda da un lato  maggiore consapevolezza nel rilascio delle autorizzazioni e abbassamento delle rese produttive per le denominazioni, dall’altro forte determinazione nel sostenere attività di promozione di prodotto e territorio”.

Il premio Bibenda 2024 è la dimostrazione che la Puglia vitivinicola, con i suoi paesaggi, la sua storia e la sua cultura enologica, continua quindi ad affermarsi come una delle regioni  più promettenti, capace di unire tradizione e innovazione per offrire vini che esprimono l’autenticità e la ricchezza del territorio.

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