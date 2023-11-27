rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma
1 Maggio 2026
Festa dei Lavoratori: dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo Maggio

Gioiella Academy: a Gioia del Colle la presentazione Oggi

27 Novembre 2023
noinotizie

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Gioia del Colle:

Lunedì 27 novembre, alle ore 9:30, nella sala De Deo di Palazzo san Domenico (sede del comune di Gioia del Colle) si terrà il lancio della seconda edizione della “Gioiella Academy”, innovativo progetto che prevede l’assunzione e formazione in apprendistato di I livello di 20 ragazzi nella nota azienda casearia gioiese.
Alla conferenza interverranno:
–  Giovanni Mastrangelo, sindaco del comune di Gioia del Colle;
- Antonio de Ascaniis, Regional Business Director Adriatica – Gi Group SpA:
–  ​Enrico Calcagnile, area manager Puglia e Basilicata – Gi Group SpA;
- Gaetano Mesto per IFOA;
- Domenico Notarnicola per le società Capurso Azienda Casearia Srl e Capurso trade & services s.r.l..

Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

polizia foto dietro

Accusa da Taranto: voleva costringere la figlia ad un matrimonio combinato, iracheno arrestato in Svezia Polizia

Carabinieri Auto 4 Imc3

Bari: cadavere in un negozio L'uomo era scomparso da un mese

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione