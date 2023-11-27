Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Gioia del Colle:
Lunedì 27 novembre, alle ore 9:30, nella sala De Deo di Palazzo san Domenico (sede del comune di Gioia del Colle) si terrà il lancio della seconda edizione della “Gioiella Academy”, innovativo progetto che prevede l’assunzione e formazione in apprendistato di I livello di 20 ragazzi nella nota azienda casearia gioiese.
Alla conferenza interverranno:
– Giovanni Mastrangelo, sindaco del comune di Gioia del Colle;
- Antonio de Ascaniis, Regional Business Director Adriatica – Gi Group SpA:
– Enrico Calcagnile, area manager Puglia e Basilicata – Gi Group SpA;
- Gaetano Mesto per IFOA;
- Domenico Notarnicola per le società Capurso Azienda Casearia Srl e Capurso trade & services s.r.l..