Partenze da Bari e da Brindisi, in.nave, alla volta dell’Albania. Nella tarda serata. La struttura pugliese di protezione civile impegnata nelle operazioni di soccorso che il presidente del Consiglio ha autorizzato dopo la richiesta di aiuto da parte delle autorità albanesi. Il terremoto di Durazzo che ha fatto almeno 23 morti e circa seicento feriti, con crolli, e il susseguente, corposo sciame sismico (la Puglia ha avuto chiara percezione di tutto ciò) richiede un aiuto rilevante e per ciò che fanno i pugliesi in queste ore, consiste fra l’altro nella realizzazione di un campo per 250 persone. Oggi in Albania lutto nazionale.