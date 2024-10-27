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Sorrento-Foggia, Taranto-Turris, Team Altamura-Juventus next gen, la serie D girone H Calcio: gli impegni delle squadre pugliesi oggi

27 Ottobre 2024
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Si gioca oggi in tutti i campionati di calcio.

Nello specifico, in serie C girone C tra le partite odierne Taranto-Turris (bonifico per i pagamenti degli stipendi arretrati avvenuto a metà settimana per i tarantini) e Team Altamura-Juventus next gen con inizio alle 15; Sorrento-Foggia con inizio alle 17,30.

Serie D girone H, le gare in programma oggi: Angri-Palmese, Francavilla in Sinni-Ischia, Nardò-Gravina in Puglia, Manfredonia-Fidelis Andria, Matera-Martina, Nocerina-Casarano, Ugento-Real Acerrana, Virtus Francavilla Fontana-Brindisi (ore 14,30); Città di Fasano-Costa d’Amalfl (ore 15).

 

 

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