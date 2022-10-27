Di seguito un comunicato diffuso da Autostrade:



Sulla A14 Bologna-Taranto e sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 3:00 ALLE 8:00 DI VENERDI’ 28 OTTOBRE

-sulla A14 Bologna-Taranto, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A16 Napoli-Canosa e Canosa, verso Bari.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Cerignola est, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla A14 alla stazione di Canosa, per proseguire verso Bari;

-sulla A16 Napoli-Canosa, sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A14 Bologna-Taranto, verso Bari.

In alternativa si consiglia di uscire sulla A16 alla stazione di Cerignola ovest, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla A14 alla stazione di Canosa sulla A14, per proseguire verso Bari.

DALLE 5:00 ALLE 9:00 DI VENERDI’ 28 OTTOBRE

-sulla A14 Bologna-Taranto, sarà chiuso il tratto compreso tra Canosa e l’allacciamento con la A16 Napoli-Canosa, verso Pescara. Inoltre, sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A16, per chi proviene da Bari ed è diretto verso Napoli.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Pescara, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Canosa, proseguire sulla SS93 Appulo-Lucana in direzione di Canosa, sulla SP231 Andriese-Coratina verso Cerignola, sulla SS16 adriatica verso Foggia, sulla SP77 Rivolese in direzione di Manfredonia e rientrare sulla A14 alla stazione di Cerignola est;

verso A16/Napoli, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Canosa, proseguire sulla SS93 Appulo-Lucana in direzione di Canosa, sulla SP231 Andriese-Coratina verso Cerignola, sulla SP96 Pozzo Terrano e sulla SP143 dell’Ofanto in direzione di Lavello ed entrare sulla A16 alla stazione di Cerignola ovest.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti “My Way” in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre) e sui seguenti canali: sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 803.111, attivo 24 ore su 24.