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“Puglia ti vorrei”, oggi tappa a Francavilla Fontana Giovani protagonisti

27 Ottobre 2021
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Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Francavilla Fontana:

Mercoledì 27 ottobre alle ore 17.00 nella Sala Belvedere di Castello Imperiali farà tappa “Puglia ti vorrei – Giovani protagonisti”, il percorso di partecipazione avviato dall’Assessorato Regionale alle Politiche Giovanili in collaborazione con ARTI Puglia.

 

L’iniziativa di Castello Imperiali, promossa da Radici 021 con il patrocinio del Comune di Francavilla Fontana, contribuirà a costruire il nuovo programma regionale delle Politiche Giovanili raccogliendo le proposte dei giovani francavillesi.

 

In apertura dei lavori interverranno il Sindaco Antonello Denuzzo, l’Assessore Regionale alle Politiche Giovanili Alessandro Delli Noci e i rappresentanti di Radici 021 Alessandra Passa, Antonio De Simone e Giuseppe Gelo.

 

Nel corso dell’incontro, che sarà condotto dallo staff di Politiche Giovanili e ARTI, i partecipanti saranno suddivisi in gruppi di lavoro e saranno chiamati ad esprimere opinioni, desideri e proposte per immaginare la Puglia del futuro.

 

I risultati saranno condivisi e scaricabili sul portale regionale nella sezione dedicata a “Puglia Ti Vorrei”.

 

Per informazioni è possibile inviare una mail a radici021francavillafontana@gmail.com.


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