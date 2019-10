Ci sono preoccupazioni per la situazione ambientale, è stata allertata Arpa Puglia dalla polizia locale di Manduria. Nell’impianto di compostaggio in quel territorio vanno a fuoco centinaia di metri cubi di materiale organico. Il consiglio per la popolazione è quello di non aprire le finestre delle abitazioni, data la vastità e la pericolosità dell’incendio. Da ore, vigili del fuoco impegnati per fronteggiare le fiamme. Cause del rogo da dettagliare.

(foto: tratta da gruppo facebook Movimento Manduria Noscia)