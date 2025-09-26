Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:
Il peperoncino non scalda solo il palato, ma anche il cuore. Dopo il grande successo delle prime due
serate, la Festa del Peperoncino si prepara a celebrare la giornata conclusiva, sabato 27 settembre,
in via D’Angicourt, con un momento speciale che incarna perfettamente lo spirito dell’evento: unire
sapori, tradizione e convivialità.
A mezzanotte in punto, tutti i partecipanti saranno invitati a un abbraccio collettivo, gesto simbolico
che racchiude il senso più profondo della manifestazione: vicinanza, condivisione e gioia di stare
insieme. Un semplice abbraccio che scalda più di mille parole, perché, come il peperoncino, porta
calore: all’anima oltre che al corpo.
L’iniziativa – promossa dall’associazione Amici del Peperoncino Auser di Lucera – nasce con
l’obiettivo di combattere la solitudine e rafforzare il senso di comunità, celebrando l’importanza di
condividere emozioni e sorrisi. L’Abbraccio di Mezzanotte chiuderà una serata ricca di eventi: alla
presenza della madrina della manifestazione, l’attrice lucerina Francesca di Maggio, saranno
premiati i vincitori dell’iniziativa «Pianta i peperoncini sul tuo balcone», che ha visto la
partecipazione entusiasta di centinaia di famiglie lucerine. Seguirà il taglio della torta gigante,
offerta a tutti i partecipanti, con la musica live de «I figli di Puglia» a rendere la festa ancora più
speciale. Durante la serata saranno inoltre in funzione diversi stand gastronomici, dove sarà
possibile gustare le prelibatezze locali e, naturalmente, tante specialità piccanti.
«Un abbraccio è un gesto semplice, ma capace di trasmettere più calore di mille parole. Con
L’Abbraccio di Mezzanotte vogliamo ricordare che nessuno è solo e che insieme possiamo
accendere il fuoco della comunità e della vicinanza» – dichiarano gli organizzatori della Festa del
Peperoncino.