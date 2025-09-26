Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Il peperoncino non scalda solo il palato, ma anche il cuore. Dopo il grande successo delle prime due

serate, la Festa del Peperoncino si prepara a celebrare la giornata conclusiva, sabato 27 settembre,

in via D’Angicourt, con un momento speciale che incarna perfettamente lo spirito dell’evento: unire

sapori, tradizione e convivialità.

A mezzanotte in punto, tutti i partecipanti saranno invitati a un abbraccio collettivo, gesto simbolico

che racchiude il senso più profondo della manifestazione: vicinanza, condivisione e gioia di stare

insieme. Un semplice abbraccio che scalda più di mille parole, perché, come il peperoncino, porta

calore: all’anima oltre che al corpo.

L’iniziativa – promossa dall’associazione Amici del Peperoncino Auser di Lucera – nasce con

l’obiettivo di combattere la solitudine e rafforzare il senso di comunità, celebrando l’importanza di

condividere emozioni e sorrisi. L’Abbraccio di Mezzanotte chiuderà una serata ricca di eventi: alla

presenza della madrina della manifestazione, l’attrice lucerina Francesca di Maggio, saranno

premiati i vincitori dell’iniziativa «Pianta i peperoncini sul tuo balcone», che ha visto la

partecipazione entusiasta di centinaia di famiglie lucerine. Seguirà il taglio della torta gigante,

offerta a tutti i partecipanti, con la musica live de «I figli di Puglia» a rendere la festa ancora più

speciale. Durante la serata saranno inoltre in funzione diversi stand gastronomici, dove sarà

possibile gustare le prelibatezze locali e, naturalmente, tante specialità piccanti.

«Un abbraccio è un gesto semplice, ma capace di trasmettere più calore di mille parole. Con

L’Abbraccio di Mezzanotte vogliamo ricordare che nessuno è solo e che insieme possiamo

accendere il fuoco della comunità e della vicinanza» – dichiarano gli organizzatori della Festa del

Peperoncino.