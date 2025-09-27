Il guasto si è verificato nella zona di Cassino.
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Di seguito la comunicazione di Trenitalia (ore 21,30):
Linea AV Roma-Napoli: circolazione fortemente rallentata dalle 17,10 per inconveniente tecnico.
I treni Alta Velocità possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti, eccetto i seguenti con un maggior tempo di viaggio superiore e fino a 230 minuti:
• FR 9428 Napoli Centrale (15:04) – Venezia Santa Lucia (20:34)
• FA 8317 Roma Termini (15:52) – Lecce (21:48)
I treni Alta Velocità possono subire limitazioni di percorso ed essere instradati sui percorsi alternativi via Cassino e via Formia.
Treni Alta Velocità direttamente coinvolti e oggetto di provvedimento:
• FR 9421 Venezia Santa Lucia (13:26) – Napoli Centrale (18:53): il treno oggi termina la corsa a Roma Termini.
I passeggeri possono utilizzare il treno FR 9425 Venezia Santa Lucia (14:26) – Napoli Centrale (19:53)
• FR 9431 Venezia Santa Lucia (16:26) – Napoli Centrale (21:53): il treno oggi termina la corsa a Roma Termini.
I passeggeri possono utilizzare il treno FR 9325 Torino Porta Nuova (15:40) – Napoli Centrale (22:03).
• FR 9668 Napoli Centrale (18:25) – Milano Centrale (23:00): il treno oggi è originario da Roma Termini.
I passeggeri possono utilizzare il treno FR 9592 Sapri (16:13) – Milano Centrale (23:50).
Treni Alta Velocità direttamente coinvolti e con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:
• FR 8419 Venezia Santa Lucia (12:26) – Reggio Calabria Centrale (21:49)
• FR 9658 Reggio Calabria Centrale (12:26) – Milano Centrale (21:00)
• FR 9639 Milano Centrale (14:30) – Reggio Calabria Centrale (23:14)
• FR 9648 Napoli Centrale (14:55) – Milano Centrale (19:24)
• FR 9547 Milano Centrale (15:10) – Taranto (23:47)
• FR 9552 Napoli Centrale (15:35) – Torino Porta Nuova (22:00)
• FR 9556 Napoli Centrale (16:35) – Milano Centrale (21:50)
• FR 9660 Napoli Centrale (16:50) – Brescia (22:23)
• FA 8332 Reggio Calabria Centrale (15:16) – Roma Termini (20:25)
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