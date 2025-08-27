Di seguito un comunicato, corredato da immagine, diffuso da Alessandra Matarante:

Abbiamo appreso dagli organi di stampa e dagli avvisi ufficiali della Regione Puglia che il Dipartimento Bilancio e Infrastrutture – Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture, con due distinti avvisi pubblicati il 12 agosto 2025, ha comunicato il deposito di due istanze di concessione demaniale lacuale per l’installazione di impianti fotovoltaici galleggianti (“floating”) nella laguna di Lesina, da parte di soggetti privati.

Si tratta di un impianto da 200 MW e un impianto da 220 MW.