Di seguito un comunicato diffuso da miss Italia Puglia:



Anna Mastropasqua, 18enne di Zapponeta, neodiplomata al liceo delle scienze umane è Miss Cinema Puglia 2024.

L’elezione è avvenuta nel corso della finale regionale di Miss Italia che si è tenuta domenica 25 agosto in Piazza Vittorio Emanuele II a Giovinazzo, città turistica “affacciata sulla bellezza” e sempre più capace di attrarre produzioni cinematografiche e televisive.

Ad incoronarla la regista vincitrice di un David di Donatello Rossella De Venuto ed il presidente del Consiglio Comunale di Giovinazzo Francesco Cervone.

L’organizzazione è stata affidata alla Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale di Miss Italia per Puglia e Basilicata, con il patrocinio della Città di Giovinazzo.

A condurre è stato Christian Binetti, apprezzato presentatore, tra le altre cose, del programma televisivo Miss Italia Puglia e Basilicata in onda su Antenna Sud. Al suo fianco Carlotta Buzzacchino, Miss Eleganza Puglia 2023.

Ad allietare la serata sono stati la superba voce di Annalisa Marella, in arte Deva, che ha dedicato un tributo all’indimenticabile Mia Martini, e direttamente dalla trasmissione di Rai 2 “Made in Sud” Tommy Terrafino, con le sue esilaranti incursioni.

In passerella hanno sfilato gli splendidi abiti di Moda Sposi Atelier – Via della Spiga Milano, il più grande e prestigioso concept store multibrand pugliese dedicato al fashion wedding e alla cerimonia.

L’hair style delle ragazze provenienti da tutta la Puglia è stato curato da Teresa Coiffeur di Bisceglie per Framesi, la multinazionale italiana dell’hairbeauty professionale.

Si ringrazia: LILT Lega Italiana Lotta ai Tumori sez Bat, Corgom retreading & recycling, Domenico Buono Man Style Barletta, Zingrillo.com arreda il tuo business, Colaluce Rappresentanze, Netium fitness & Wellness club Giovinazzo, Ottica Eos, Farmacia Del Prete, Supermercati Anna, Pizzeria Mattarella, Tenuta dei Ruggiero, Fusaro Group, Pizzeria Cantagallo, Blu Gold, Bar Pasticceria Salotto Marconi, Mood Abbigliamento e accessori donna, Dilmundo Traslochi e Trasporti, Profumeria Elisir, Antica Panetteria Polacco, Macelleria Salumeria Rizzo, Braceria Brari’, Pizzeria Norcineria Piccolo Borgo Antico, Impresa Edile Socedil, Lavanderia Perugina, I Viaggi di Ivana, Ristorante Marco Polo, Ristorante Maremi’, Turturro Beverage, Antica Salumeria Mazzilli.