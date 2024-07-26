Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:



Sabato 27 luglio, decine di eventi gratuiti sino a mezzanotte per vivere il centro storico.

Venti postazioni tra arti di strada, musica e teatro per un evento diffuso che coinvolge l’intero centro storico. Accade con “Manduria Buskers Festival – Una Notte di Arte e Cultura” in programma il 27 luglio, dalle 20:30 a mezzanotte, nella cittadina messapica pronta ad accogliere residenti e turisti con un evento che coniuga intrattenimento e cultura. L’idea progettuale è dell’associazione ArchiTa Festival con il patrocinio del comune di Manduria, del Consiglio regionale della Puglia e di Confcommercio Taranto.

Dalla musica tradizionale e la pizzica con il concerto dei Tarantinidion (ore 21, arco Sant’Angelo) al brasilian jazz e bossanova con Brasilian Mood (21, via degli Imperiali), e poi quella italiana e il divertentismo con i Caffè sospeso (ore 21.30, corso XX Settembre), quella pop con Veni,Vidi, Viky (ore 22, piazza Commestibili) e Sgobjo Trio (ore 22.30, corso XX Settembre), e il rock’n’roll della travolgente Street Band (ore 22, villa comunale). In piazza Garibaldi, dalle 20 in poi, “Drool Party” con Mouri e dj Moiz live e l’open act “Pns Reunion” con Ultra, Rolly, 2Face, Niji, Adoc e ospite Kalum. Previsti la battaglia di Freestyle, con iscrizione libera, e le postazioni di Street Art Market.

Per i più piccoli, spettacolo di teatro dei burattini a cura di Teste di legno (ore 20:30 e in replica alle 22, largo Santa Maria di Costantinopoli) e di magia con Antonio Marangiolo (20.30 e replica 22:30 chiesa di Santa Maria di Costantinopoli). La villa comunale ospiterà lo show “Bolle senza tempo” con BabùBolle (ore 20 e replica alle 21), trampoli e l’animazione di Gianluca Piccinni (20:30 e 21:30), largo chiesa di San Leonardo lo spettacolo di fuoco e percussioni dei Pachamama (21 e replica 23), corso XX Settembre cantastorie sui trampoli con Ilaria Laterza (20 e 22), piazza Garibaldi si anima con l’esibizione di tessuti aerei con Loredana Gaudio (21 e 22:30) e “Il Grande Lebuski” arte di strada con Gianluca Marra. Spazio anche a cabaret, giocoleria, equilibrismo con Mone Monè (ore 21:30 e 23 in piazza Ciracì), cartomanzia con il prof. Mandala (dalle 21 in vico Campanile), alla performance di Tip Tap “Le Petit Tap”, canto e trasformismo con Ninette (piazza Commestibili ore 21 e 23:30), al circus comedy show di Michele Diana (vico Campanile, 20:30 e 22:30), al teatro di strada e clown comedy con Mr Santini (largo chiesa di S. Cosimo, ore 22 e 23:30),

Imperdibili anche “Volar sanz’ali”, spettacolo itinerante – tratto dalla Divina Commedia – con Giuseppe Calamunci Manitta e Gianluca De Robertis (ore 21 e 23, largo Campanile), il reading “Parole cosparse” tra canzone e poesia con Giorgio Consoli e Davide Esposito (via degli Imperiali ore 22:30), mentre il chiostro Agostiniani ospiterà alle 20:30 il reading letterario di Francesco Franchini e Barbara Galeandro “Fons Mandurinum: miti e simbologie dello stemma civico di Manduria” e alle 21:30 la Lectio magistralis di Giuseppe Pio Capogrosso “Il Richiamo del Mito: Leggende del Fonte Pliniano e della Chioccia d’Oro”. Lungo l’intero percorso saranno presenti stand di street food e prodotti tipici.

Nel corso della serata, alle 20:30 e alle 22, sarà anche possibile partecipare alle visite guidate gratuite nel centro storico con la cooperativa Spirito Salentino (posti limitati, prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp al 338.1340466). Infine, di particolare interesse l’apertura della serata (ore 20, chiostro Agostiniani) con i saluti istituzionali del sindaco di Manduria, Gregorio Pecoraro, dell’assessora a Turismo e marketing territoriale, spettacolo, grandi eventi del comune di Manduria, Luigia Lamusta, del consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio, del direttore di Confcommercio Taranto, Tullio Mancino, e di Loredana Ingrosso, presidente DUC Manduria.

Ingresso libero, info: 388.7848371.