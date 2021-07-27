Di seguito alcuni comunicati diffusi da Autostrade:



Alle ore 7 circa sull’autostrada A14 Bologna – Taranto è stato riaperto il tratto compreso tra Canosa e Andria in direzione Bari, temporaneamente chiuso nella notte per consentire le operazioni di rimozione di due mezzi pesanti intraversati al km 611 e 615 per un tentativo di furto a un tir che trasportava tabacchi.

Attualmente sul luogo dell’evento non si registrano turbative al traffico.

—–

Sull’autostrada A14 Bologna–Taranto, per consentire verifiche tecniche su opere d’arte, in orario notturno, dalle 22:00 di martedì 27 alle 6:00 di mercoledì 28 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Foggia e Cerignola est, in entrambe le direzioni.

In alternativa, gli utenti che da Bari sono diretti verso Pescara, dopo l’uscita obbligatoria a Cerignola est, potranno percorrere la S.S.16 Adriatica e rientrare in A14 alla stazione di Foggia. Percorso inverso per chi da Pescara è diretto verso Bari.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti “My Way” in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre) e sui seguenti canali: sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple, sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24.