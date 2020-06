Di Francesco Santoro:

Ulteriore decremento dell’indice di trasmissibilità del Coronavirus in Puglia. L’Rt passa da 0,62 a 0,36 e resta sotto l’1, quota che nel Belpaese è superata da Lazio (1,24), Emilia-Romagna (1,01) e Lombardia (1,01). Mentre l’incidenza settimanale dei casi ogni 100mila abitanti è 0.22 e quella cumulativa 112.38. L’indice di trasmissibilità, con parametro introdotto sulla base delle misure di contenimento adottate in Italia, rappresenta il potenziale di persone contagiabili da una persona contagiata dal nuovo virus. «La situazione è buona nel Paese e l’indice Rt sotto 1 su scala nazionale- ha dichiarato all’Ansa il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza-. Il virus in determinati contesti è in grado di circolare anche rapidamente. Ciò induce a tenere comportamenti adeguati e a identificare e contenere prontamente i focolai come attualmente si sta facendo».