Di seguito il comunicato:

Dopo un buon piazzamento nella seconda tappa del Campionato Italiano Moto d’Acqua 2026, disputata due settimane fa nelle acque di Otranto, nel Salento, il pilota pugliese Giuseppe Risolo domenica scorsa ha conquistato il gradino più alto del podio nella competizione della classe Runabout F2 disputata sul litorale romagnolo.

Nella tappa di Rimini del Campionato Italiano Moto d’Acqua FIM, svoltasi dal 22 al 24 maggio 2026 e organizzata dalla Federazione Italiana Motonautica, Giuseppe Risolo, atleta e Presidente di ASD Hardwave, si è aggiudicato il Gran Premio classificandosi al primo posto assoluto nella classe Runabout F2 con un totale di 40 punti, frutto di due costanti secondi posti in entrambe le manche disputate.

Una prestazione di grande solidità che premia la continuità e la tecnica del pilota pugliese che si riconferma, ancora una volta, grande protagonista nella penultima tappa del Campionato, gara fondamentale per raggiungere importanti risultati in vista della volata finale di una competizione nazionale che vede impegnati, nelle varie categorie, circa 100 piloti.

<<Una vittoria meritata, frutto di impegno e passione per questo sport. Risolo rappresenta al meglio i valori dell’atletismo pugliese e siamo orgogliosi di questo risultato>>. Commenta Milena Maggio, Delegato FIM Regione Puglia. <<Il successo di Rimini arriva dopo l’esperienza organizzativa del Gran Premio di Otranto (8-10 maggio 2026), tappa del Campionato Italiano che ASD Hardwave ha ospitato con successo nelle acque salentine, riconfermando la Puglia come terra di grande tradizione motonautica>>.

Il pilota, che per cinque edizioni consecutive ha organizzato le manifestazioni salentine della competizione nazionale, nei prossimi mesi si preparerà per l’ultimo appuntamento del Campionato Italiano Moto d’Acqua che si disputerà a Fiumicino (RM) dal 18 al 20 settembre prossimo per chiudere stagione 2026 puntando nuovamente al podio.