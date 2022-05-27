Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia:

Blitz contro i cinghiali venerdì 27 maggio 2022 dalle ore 9.00 a Roma in piazza SS. Apostoli con allevatori, agricoltori e cittadini esasperati per denunciare, con eclatanti azioni dimostrative, una emergenza nazionale che sta provocando problemi sanitari, sociali, economici e ambientali ma anche incidenti stradali con feriti e morti anche nelle ultime 24 ore.

Si tratta della più grande protesta mai realizzata nella Capitale dove si moltiplicano i casi di peste suina che mettono a rischio gli allevamenti di maiali e produttori di salumi ma anche l’immagine dell’Italia nel mondo. Il cinghiale trasmette malattie, distrugge le produzioni alimentari, stermina raccolti, causa incidenti e arriva fino all’interno dei centri urbani dove razzola tra i rifiuti sempre più vicino ad abitazioni e scuole fino ai parchi dove giocano i bambini.

Sarà allestita la prima esposizione dei prodotti tipici Made in Italy che rischiano di scomparire a causa della peste suina che colpisce i maiali ma non l’uomo ed anche provocazioni e drammatiche storie sui danni provocati dai cinghiali a cose, animali e persone insieme al presidente della Coldiretti Ettore Prandini e alla presenza di rappresentanti istituzionali.

Per l’occasione sarà diffusa l’esclusiva analisi Coldiretti su “Peste suina, 2022 l’invasione dei cinghiali” con le proposte concrete per garantire la sopravvivenza delle aziende agricole, della filiera dei salumi e la tranquillità dei cittadini.