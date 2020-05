Il governo, fra le proteste di svariate fra le Regioni chiamate al voto, va orientandosi verso la sata del 20 settembre per lo svolgimento di un election day. Regionali, comunali e referendum costituzionale.

Intanto in Puglia un nutrito gruppo di esponenti leghisti fa sentire la sua voce a Matteo Salvini. I 108, fra cui (per esempio) il capogruppo in Comune a Bari, 23 esponenti del foggiano e via di seguito, chiedono l’intervento di Salvini perché venga evitata la candidatura a presidente di Nuccio Altieri. Perché? Non aggrefa, secondo i 108 che dicono chiaramente: in queste condizioni vincerà di nuovo Emiliano.