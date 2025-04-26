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Corato: “Il Vangelo secondo Matteo”, mostra fotografica sul capolavoro di Pasolini Da domani

27 Aprile 2025
960px Pasolini foto di Domenico Notarangelo

Nino Sangerardi

La mostra fotografica sul film “Il Vangelo secondo Matteo” di Pier Paolo Pasolini: fotografie di Domenico Notarangelo e Angelo Novi.

Patrocinata dal Comune di Corato e curata della Fondazione Angelo Cesareo, ente Filantropico di Ruvo di Puglia, insieme all’Associazione Pier Paolo  Pasolini – Archivio Notarangelo di Matera.

Inaugurazione  lunedì 28 aprile alle ore 19.30, presso il Chiostro di Palazzo di Città in Piazza Matteotti.

Nicola Cesareo e Peppe Notarangelo  guideranno a una esplorazione della mostra  insieme a Stefania De Toma, che racconterà di Domenico Notarangelo e Pier Paolo Pasolini nella Matera del 1964 con la sua pièce teatrale dal titolo ” Sotto un sole ferocemente antico”.

Qui le fotografie di Notarangelo e Novi diventano scenografia al racconto dei giorni trascorsi da Pasolini nella Città dei Sassi durante la lavorazione del  capolavoro cinematografico,  dedicato alla figura del Cristo e di quel mondo in cui il film fu soprattutto, e significativamente, girato:  “quel Sud arcaico e  quegli arsi e pietrosi universi murgiani che, nel cinema di Pasolini, si fanno, nella trasfigurazione e rivisitazione del Vangelo, suggestive e poetiche espressioni, narrazioni di un’ antica civiltà contadina”.

Durante il periodo dell’esposizione  un’attenzione particolare verrà dedicata alla visita, previa prenotazione,  delle scolaresche.

La mostra, con ingresso libero, sarà aperta fino a lunedì 12 maggio.


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