Nino Sangerardi

La mostra fotografica sul film “Il Vangelo secondo Matteo” di Pier Paolo Pasolini: fotografie di Domenico Notarangelo e Angelo Novi.

Patrocinata dal Comune di Corato e curata della Fondazione Angelo Cesareo, ente Filantropico di Ruvo di Puglia, insieme all’Associazione Pier Paolo Pasolini – Archivio Notarangelo di Matera.

Inaugurazione lunedì 28 aprile alle ore 19.30, presso il Chiostro di Palazzo di Città in Piazza Matteotti.

Nicola Cesareo e Peppe Notarangelo guideranno a una esplorazione della mostra insieme a Stefania De Toma, che racconterà di Domenico Notarangelo e Pier Paolo Pasolini nella Matera del 1964 con la sua pièce teatrale dal titolo ” Sotto un sole ferocemente antico”.

Qui le fotografie di Notarangelo e Novi diventano scenografia al racconto dei giorni trascorsi da Pasolini nella Città dei Sassi durante la lavorazione del capolavoro cinematografico, dedicato alla figura del Cristo e di quel mondo in cui il film fu soprattutto, e significativamente, girato: “quel Sud arcaico e quegli arsi e pietrosi universi murgiani che, nel cinema di Pasolini, si fanno, nella trasfigurazione e rivisitazione del Vangelo, suggestive e poetiche espressioni, narrazioni di un’ antica civiltà contadina”.

Durante il periodo dell’esposizione un’attenzione particolare verrà dedicata alla visita, previa prenotazione, delle scolaresche.

La mostra, con ingresso libero, sarà aperta fino a lunedì 12 maggio.