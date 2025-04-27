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Atalanta-Lecce, Audace Cerignola-Latina, Avellino-Team Altamura, Az Picerno-Foggia, la serie D girone H Calcio: gli impegni delle squadre pugliesi oggi

27 Aprile 2025
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Di Tony Maselli:

Si gioca oggi a Bergamo con inizio alle 20,45. Trasferta complicatissima per il Lecce che ha anche un aggravio gravissimo per la morte del fisioterapista Graziano Fiorita.

Serie C girone C: fra le partite in programma oggi (ore 20) Audace Cerignola-Latina, Avellino-Team Altamura e Az Picerno-Foggia.

Serie D girone H: Costa d’Amalfi-Real Acerrana, Fidelis Andria-Martina, Francavilla in Sinni-Città di Fasano, Gravina in Puglia-Casarano, Ischia-Palmese, Manfredonia-Brindisi, Nardò-Virtus Francavilla Fontana, Nocerina-Angri, Ugento-Matera. Inizio ore 15.

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