Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 2 per diciotto ore. Si prevedono “Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati localmente moderati.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Incremento dei livelli idrometrici delle aste fluviali principali e secondarie.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.