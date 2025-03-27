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Puglia, maltempo: allerta per temporali, possibili grandinate e vento Protezione civile, previsioni meteo

27 Marzo 2025
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Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 2 per diciotto ore. Si prevedono “Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati localmente moderati.
I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.
Incremento dei livelli idrometrici delle aste fluviali principali e secondarie.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.

 

 

 

 


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