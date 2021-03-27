Di Francesco Santoro:



Si è spenta a Martina Franca (Taranto) suor Margherita Tronnolone, zia del giornalista e saggista lucano Giovanni Fasanella. Nata a San Fele (Potenza) nel 1928, dopo gli studi a Napoli si trasferì in Puglia dove ha insegnato fino alla pensione. Il suo «nome sarà sempre legato ai ricordi d’infanzia di molti cittadini martinesi», racconta a margine di un’intervista che le dedicò alcuni anni fa la giovane pedagogista Paola Cellamare. La cittadina itriana «ospita l’istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice da più di cento anni e mi piace sottolineare lo stretto rapporto che esiste tra le famiglie e la cultura salesiana. Del suo essere maestra ci ha tenuto ad evidenziare più volte l’importanza di conoscere e capire ogni singolo alunno- prosegue Cellamare-. Sono certa che nei suoi anni di insegnamento abbia sempre valorizzato i suoi alunni proteggendo ciascuna individualità, ma tenendo presente l’importanza della relazione di ogni singolo nel gruppo. “Seguivo con innocenza, quasi, la mia vita”, con queste parole suor Margherita è riuscita a sintetizzare la sua vita. Lo sguardo innocente dei bambini le appartiene e lo esprime a chiunque incontri attraverso la sua grazia il suo candore».